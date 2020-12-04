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    Razer Tomahawk modüler bilgisayarı satışa çıkıyor

    Razer Tomahawk oyuncu bilgisayarı lehimli Intel işlemci ile gelirken bellek, depolama, ekran kartı gibi bileşenleri tüketicinin ihtiyacına göre konfigüre edilebiliyor.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Tomahawk modüler bilgisayarı satışa çıkıyor
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    Razer’ın CES 2020 fuarında görücüye çıkardığı ancak pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıl geciken modüler bilgisayarı Tomahawk nihayet satışa çıkıyor. Konfigürasyonda  RTX 3000 ekran kartları da var.

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    Razer Tomahawk özellikleri ve fiyatı

    Razer Tomahawk adını alan modüler bilgisayar kasası oldukça kompakt sayılabilecek yapıda. Tomahawk içerisinde ise Intel'in NUC Elements adını verdiği hazır anakart sistemi yer alıyor. Çıkarılabilir yapıdaki bu sistemde Intel işlemci, anakart, soğutma modülü, çeşitli portlar yer alıyor. Razer ise dış tasarımı yaparak RAM, SSD, güç kaynağı ve grafik kartı gibi unsurları belirliyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone"

    Razer Tomahawk modüler sistemi farklı ihtiyaçlara göre konfigüre edilebilme imkanı sunuyor. Örneğin oyuncular, grafik veya içerik üreticileri isteklerine göre konfigürasyon seçimi yapabiliyor.

    Temel konfigürasyonda 45 W Intel Core i9-9980HK işlemci, 750W güç kaynağı, 16GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD yer alıyor ve 2399$ başlangıç fiyatına sahip. GeForce RTX 3080 ekran kartı ise 3199$ seviyesine çıkarıyor. İşlemci lehimli ve bellek bileşenleri yükseltilebiliyor.



    https://www.razer.com/gaming-desktops-and-cases/razer-tomahawk-gaming-desktop/RZ42-03650200-R3U1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple arm işlemcileri piyasaya sürünce intel tarafında nasıl yıllar yılı kazıklandığımızı gördük daha intel mi kalsın babacım. 1000 dolara laptop alıyorsun bundan daha işlevsel harici gpu takamıyorsun belki ama illaki destek gelir diye düşünüyorum.
    Apple arm işlemcileri piyasaya sürünce intel tarafında nasıl yıllar yılı kazıklandığımızı gördük daha intel mi kalsın babacım. 1000 dolara laptop alıyorsun bund...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    el-viento07 (Cem Ali) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu fiyat ne böyle yau
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Razer herhalde kendi logosu içinde ekstra 1000 dolar istiyor.
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    pisina (numan demirci) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parası olup uğraşmak istemiyenler için güzel cihaz bence.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3200$ a 3090lı sistem toplarız



    Razer gene boş işler peşinde
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple arm işlemcileri piyasaya sürünce intel tarafında nasıl yıllar yılı kazıklandığımızı gördük daha intel mi kalsın babacım. 1000 dolara laptop alıyorsun bundan daha işlevsel harici gpu takamıyorsun belki ama illaki destek gelir diye düşünüyorum.
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde bu kadar para olmadığı için bizi yuduklayamayacak Razer. Teşekkürler kötü ekonomi.
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    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu fiyatlar şakaysa komik değil!
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