Razer Tomahawk modüler bilgisayarı satışa çıkıyor

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Razer’ın CES 2020 fuarında görücüye çıkardığı ancak pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıl geciken modüler bilgisayarı Tomahawk nihayet satışa çıkıyor. Konfigürasyonda RTX 3000 ekran kartları da var.

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Razer Tomahawk özellikleri ve fiyatı

Razer Tomahawk adını alan modüler bilgisayar kasası oldukça kompakt sayılabilecek yapıda. Tomahawk içerisinde ise Intel'in NUC Elements adını verdiği hazır anakart sistemi yer alıyor. Çıkarılabilir yapıdaki bu sistemde Intel işlemci, anakart, soğutma modülü, çeşitli portlar yer alıyor. Razer ise dış tasarımı yaparak RAM, SSD, güç kaynağı ve grafik kartı gibi unsurları belirliyor.

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Razer Tomahawk modüler sistemi farklı ihtiyaçlara göre konfigüre edilebilme imkanı sunuyor. Örneğin oyuncular, grafik veya içerik üreticileri isteklerine göre konfigürasyon seçimi yapabiliyor.

Temel konfigürasyonda 45 W Intel Core i9-9980HK işlemci, 750W güç kaynağı, 16GB RAM, 512GB SSD, 2TB HDD yer alıyor ve 2399$ başlangıç fiyatına sahip. GeForce RTX 3080 ekran kartı ise 3199$ seviyesine çıkarıyor. İşlemci lehimli ve bellek bileşenleri yükseltilebiliyor.

https://www.razer.com/gaming-desktops-and-cases/razer-tomahawk-gaming-desktop/RZ42-03650200-R3U1

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