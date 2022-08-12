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    Real Madrid ve Barcelona’dan metaverse için ticari marka başvurusu

    Spor dünyasının iki dev kulübü Real Madrid ve Barcelona, metaverse projeleri için kolları sıvadı. İki kulübün metaverse için ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
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    Real Madrid ve Barcelona metaverse için marka başvurusu yaptı
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    Son zamanlarda NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvuruları artış göstermeye başladı. Bu kez iki İspanyol futbol kulübü olan Real Madrid ve Barcelona, kripto para birimi işlemlerini ve metaverse projeleri için ticari marka başvurusu gerçekleştirdi. Ticari marka başvurusu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) sunuldu.

    Metaverse ve NFT ticaret hacminin azalmasına ilişkin yapılan açıklamalara rağmen, birçok kurum ve kuruluşlar, markalar ve ünlüler ticari marka başvurularına devam ediyor.  Ticari marka başvurularını paylaşan NFT ve metaverse ticari marka avukatı Mike Kondoudis, ticari marka başvurusunun detayları hakkında bir paylaşımda bulundu.

    Daha önce de İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, NFT ve kripto ürünlerini kapsayan bir ticari marka için başvuruda bulunmuştu.

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