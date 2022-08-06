Kripto paralardaki düşüş lüks ürünlerin satışını artırdı

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Kripto para birimlerindeki düşüş birçok farklı sektörü etkilemiş durumda. Bu düşüş ortamında lüks otomobil markası Lamborghini’nin satışları artış gösterdi. Kripto para birimlerinin fiyatlarındaki son düşüş, ikinci el pazar yerlerinin diğerlerinin yanı sıra Patek Philippe ve Rolex marka saatler de dahil olmak üzere diğer lüks ürünlere olan ilgiyi de arttırdı.

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Kısa süre önce NFT koleksiyonunu ile gündeme gelen lüks otomobil markası Lamborghini, bu kez satışları ile gündemde. Son dönemde kripto para birimlerini düşüş yaşaması ile lüks otomobil markası Lamborghini’nin satışlarını artırdı.

Hatırlatmak gerekirse 2017 yılında, işlem sırasında 200.000 dolardan fazlaya eşit olan 45 Bitcoin karşılığında bir Lamborghini satın aldıktan sonra, Peter Saddington kripto otomobil topluluğunda ün kazandı.

AutoCoinCars’ın Operasyon Direktörü Luke Willmott’a göre, alıcıların kripto kullanarak lüks araba satın almalarına izin veren platform, büyüme oranı sabit kalırken satışları geçen yıl iki katına çıkarak 12 milyon dolara çıkardı.

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Kripto paralardaki düşüş lüks ürünlerin satışlarını artırdı