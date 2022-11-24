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    Realme 10 Pro ve Pro+'ın küresel çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz günlerde Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro Plus'ı tanıtan Realme, yaklaşan telefonların küresel çıkış tarihini açıkladı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefonlar neler sunuyor? İşte detaylar
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    Realme 10 Pro ve Pro+'ın küresel çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte yeni telefonları Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ modellerini tanıttı. Bugün, yaklaşan akıllı telefonların küresel çıkış tarihi paylaşıldı.

    Realme 10 Pro ve Pro Plus'ın küresel çıkış tarihi belli oldu

    Bildirilenlere göre Realme, 8 Aralık tarihinden itibaren her iki telefonu da küresel olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte yaklaşan telefonlar arasından gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alan Realme 10 Pro, 6.72 inç 120Hz FullHD+ LCD ekran ve 33W hızlı sarj destekli 5.000mAh pil ile donatılacak. Buna ek olarak yeni telefona arka tarafında 2MP derinlik ve 108MP ana kamera sensörleri eşlik edecek. Realme 10 Pro'nun 224 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    Gücünü MediaTek Dimensity 1080 yonga setinden alan bir üst model Realme 10 Pro Plus ise, HDR10+ ve 120Hz yenileme hızı desktekli FullHD+ kavisli AMOLED panel ile geliyor. Realme 10 Pro Plus'ın diğer öne çıkan özellikleri arasında 108 MP birincil kamera, 5.000 mAh pil ve 67 W hızlı şarj desteği yer alıyor. Yeni akılı telefon, 238 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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