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    Anlık Bildirim

    Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı: Flash ve Pro herkese açılıyor

    Google, Gemini 2.5 Flash ve Pro modellerini herkesin erişimine açtı. Ayrıca hız ve maliyet odaklı Flash Lite modeli duyuruldu. İşte detaylar...                 

    Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı! Flash ve Pro herkese açılıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini 2.5 Flash ve Pro modellerinin kararlı sürümlerini tüm kullanıcılar için erişimine açtı. Ayrıca Gemini 2.5 ailesine "Flash Lite" adında yeni bir üye daha ekleniyor. Yeni model, hız ve maliyet odaklı yapısıyla daha çok geliştiricileri ve günlük kullanıcıları hedefliyor. İşte detaylar...

    Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı

    Gemini 2.5 Flash Lite, Google'ın şimdiye kadarki en hızlı ve en uygun maliyetli üretken yapay zekâ modeli olarak lanse ediliyor. Şimdilik önizleme aşamasında sunulan model, Google'ın aktardığına göre kodlama, matematik, muhakeme, bilimsel analizler ve çok modlu veri işleme gibi alanlarda oldukça verimli. Ayrıca 1 milyon token bağlam uzunluğu sunuyor ve Google Arama ve kod yürütme gibi gelişmiş araçlara da entegre olabiliyor.

    Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı! Flash ve Pro herkese açılıyor Tam Boyutta Gör
    Fiyatlara gelirsek, Flash Lite için 1 milyon token girdisi 0,1 dolar, çıktısı ise 0,4 dolar seviyesinde. Bu, standart Flash modeline kıyasla önemli ölçüde daha düşük. Elbette model, Gemini 2.5 Flash kadar üst düzey görevlerde iddialı değil. Ancak temel üretken yapay zekâ işlemleri için son derece yeterli.

    Gemini 2.5 Flash ve Pro herkese açıldı

    Son olarak Gemini 2.5 ailesine ait Flash ve Pro modelleri artık yalnızca belli bir ücret karşılığında değil, tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Google’ın yaptığı bu güncellemeyle birlikte, ister ücretsiz ister ücretli hesap kullansın, tüm kullanıcılar Gemini 2.5’in sunduğu gelişmiş yapay zekâ altyapısına doğrudan ulaşabiliyor.

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