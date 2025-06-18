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Tam Boyutta Gör Google, Gemini 2.5 Flash ve Pro modellerinin kararlı sürümlerini tüm kullanıcılar için erişimine açtı. Ayrıca Gemini 2.5 ailesine "Flash Lite" adında yeni bir üye daha ekleniyor. Yeni model, hız ve maliyet odaklı yapısıyla daha çok geliştiricileri ve günlük kullanıcıları hedefliyor. İşte detaylar...

Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı

Gemini 2.5 Flash Lite, Google'ın şimdiye kadarki en hızlı ve en uygun maliyetli üretken yapay zekâ modeli olarak lanse ediliyor. Şimdilik önizleme aşamasında sunulan model, Google'ın aktardığına göre kodlama, matematik, muhakeme, bilimsel analizler ve çok modlu veri işleme gibi alanlarda oldukça verimli. Ayrıca 1 milyon token bağlam uzunluğu sunuyor ve Google Arama ve kod yürütme gibi gelişmiş araçlara da entegre olabiliyor.

Google Gemini'ye "planlanmış eylemler" özelliği geldi 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Fiyatlara gelirsek, Flash Lite için 1 milyon token girdisi 0,1 dolar, çıktısı ise 0,4 dolar seviyesinde. Bu, standart Flash modeline kıyasla önemli ölçüde daha düşük. Elbette model, Gemini 2.5 Flash kadar üst düzey görevlerde iddialı değil. Ancak temel üretken yapay zekâ işlemleri için son derece yeterli.

Gemini 2.5 Flash ve Pro herkese açıldı

Son olarak Gemini 2.5 ailesine ait Flash ve Pro modelleri artık yalnızca belli bir ücret karşılığında değil, tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Google’ın yaptığı bu güncellemeyle birlikte, ister ücretsiz ister ücretli hesap kullansın, tüm kullanıcılar Gemini 2.5’in sunduğu gelişmiş yapay zekâ altyapısına doğrudan ulaşabiliyor.

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Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı! Flash ve Pro herkese açılıyor

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