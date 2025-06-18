Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı: Flash ve Pro herkese açılıyor

Gemini 2.5 Flash Lite tanıtıldı
Gemini 2.5 Flash Lite, Google'ın şimdiye kadarki en hızlı ve en uygun maliyetli üretken yapay zekâ modeli olarak lanse ediliyor. Şimdilik önizleme aşamasında sunulan model, Google'ın aktardığına göre kodlama, matematik, muhakeme, bilimsel analizler ve çok modlu veri işleme gibi alanlarda oldukça verimli. Ayrıca 1 milyon token bağlam uzunluğu sunuyor ve Google Arama ve kod yürütme gibi gelişmiş araçlara da entegre olabiliyor.
Gemini 2.5 Flash ve Pro herkese açıldı
Son olarak Gemini 2.5 ailesine ait Flash ve Pro modelleri artık yalnızca belli bir ücret karşılığında değil, tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Google’ın yaptığı bu güncellemeyle birlikte, ister ücretsiz ister ücretli hesap kullansın, tüm kullanıcılar Gemini 2.5’in sunduğu gelişmiş yapay zekâ altyapısına doğrudan ulaşabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: