Realme 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme 12 neler sunuyor?
Realme 12 Pro, ön yüzünde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.72 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 800 nit ve 950 nit tepe parlaklık sunuyor. 165.6 x 76.1 x 7.7 mm ölçülerinde ve 188gr ağırlığında olan telefon, dayanıklılık konusunda da IP54 (sıçrama ve toz) sertifikasına sahip.
Realme 12, gücünü MediaTek Dimensity 6100+, yonga setinden alıyor. 6nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcide, 2 adet 2.2GHz Cortex-A76, 6 adet 2.0GHz Cortex-A55 çekirdekleri ve Arm Mali-G57 MC2 grafik birimi mevcut. Bu kuruluma ise 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart yuvası aracılığıyla kapasiteyi yükseltmek de mümkün.
Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. Realme 12, 3x sensör içi yakınlaştırma sunan 108MP ISOCELL HM6 birincil (f/1,75 diyafram açıklığı ve 9'a 1 piksel gruplama) ve 2MP derinlik sensörlerinden destek alıyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP özçekim kamerasına yer verilmiş.
Realme 12, kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Alacakaranlık Moru ve Orman Yeşili renklerinde satışa çıkacak telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.2, stereo hoparlörler ve 5G desteği yer alıyor.
Realme 12 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 165.6 x 76.1 x 7.7 mm, 188 g
- Ekran: 6.72 inç IPS, HD+ 120Hz,
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 6/GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 108MP ISOCELL HM6 (1/1.67", PDAF), 2MP f2.4 derinlik
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000 mAh,45W şarj hızı
- Yazılım: Android 14
- Diğer: Bluetooth 5.2, çift SIM kart, IP54 sertifikası, USB Type-C 2.0
Realme 12 fiyatı
Aktarıldığı kadarıyla Realme 12, 6/128GB sürümü için 205 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8/128GB modelin fiyatı ise 217 dolar olarak belirlenmiş durumda. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.