Realme 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Realme'nin yeni uygun fiyatı telefonu Realme 12 Pro, mbugün tüm özellikleri ile tanıtıldı. Bir süredir sızıntılarla gündemde model, birinci sınıf tasarım, 108MP kamera ve Dinamik Düğme özelliği ile ilk olacak. İşte Realme 12 özellikleri ve fiyatı.

Realme 12 neler sunuyor?

Realme 12 Pro, ön yüzünde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.72 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 800 nit ve 950 nit tepe parlaklık sunuyor. 165.6 x 76.1 x 7.7 mm ölçülerinde ve 188gr ağırlığında olan telefon, dayanıklılık konusunda da IP54 (sıçrama ve toz) sertifikasına sahip.

Realme 12, gücünü MediaTek Dimensity 6100+, yonga setinden alıyor. 6nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcide, 2 adet 2.2GHz Cortex-A76, 6 adet 2.0GHz Cortex-A55 çekirdekleri ve Arm Mali-G57 MC2 grafik birimi mevcut. Bu kuruluma ise 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart yuvası aracılığıyla kapasiteyi yükseltmek de mümkün.

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Bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. Realme 12, 3x sensör içi yakınlaştırma sunan 108MP ISOCELL HM6 birincil (f/1,75 diyafram açıklığı ve 9'a 1 piksel gruplama) ve 2MP derinlik sensörlerinden destek alıyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP özçekim kamerasına yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Realme 12, markanın Dinamik Düğme özelliğine sahip ilk modellerinden biri konumunda. Apple'ın Eylem Düğmesi ile oldukça benzer olan bu düğme, tek tuş üzerinden kamera deklanşörü, el feneri, sessiz mod, uçak modu ve rahatsız etmeme ayarları gibi 7 işlev arasında geçiş yapılmasını sağlıyor.

Realme 12, kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkacak. Alacakaranlık Moru ve Orman Yeşili renklerinde satışa çıkacak telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.2, stereo hoparlörler ve 5G desteği yer alıyor.

Realme 12 özellikleri

Boyut ve ağırlık : 165.6 x 76.1 x 7.7 mm, 188 g

: 165.6 x 76.1 x 7.7 mm, 188 g Ekran : 6.72 inç IPS, HD+ 120Hz,

: 6.72 inç IPS, HD+ 120Hz, İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 6/GB RAM

: 6/GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 108MP ISOCELL HM6 (1/1.67", PDAF), 2MP f2.4 derinlik

: 108MP ISOCELL HM6 (1/1.67", PDAF), 2MP f2.4 derinlik Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5000 mAh,45W şarj hızı

: 5000 mAh,45W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Bluetooth 5.2, çift SIM kart, IP54 sertifikası, USB Type-C 2.0

Realme 12 fiyatı

Aktarıldığı kadarıyla Realme 12, 6/128GB sürümü için 205 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. 8/128GB modelin fiyatı ise 217 dolar olarak belirlenmiş durumda. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih ise şu an için belirsiz.

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