Realme 12+ tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatif

Realme 12+ özellikleri
Realme 12+, FHD+ çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Ayrıca ekran altında kalp atış ölçümü de yapabilen bir parmak izi okuyucu yer alıyor.
Arka tarafa baktığımızda, Realme 12 Pro ve 12 Pro+ ile aynı vegan deri kaplamayı ve yuvarlak kamera adasını görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensörünü kullanıyor. Sensör, özel portre moduna sahip 2x sensör içi yakınlaştırma ve OIS özelliklerini barındırıyor. Bunun dışında, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera da telefonda yer alıyor.
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel, 2000 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7050
- RAM: 8GB
- Depolama: 256GB
- Arka Kamera: 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
- Renk: Navigator Bej ve Pioneer Yeşil
- Boyutlar ve ağırlık: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 190g
Realme 12+ fiyatı
Navigator Bej ve Pioneer Yeşil renk seçenekleriyle gelen Realme 12+'ın fiyatı, Endonezya'da 267 dolar, Malezya'da ise 315 dolar olarak belirlendi ve satışların 8 Mart'ta başlayacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.