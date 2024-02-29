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    Realme 12+ tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatif

    Realme, Realme 12 Pro  ve Pro+'tan sonra seriye yeni bir üye daha eklendi. Realme 12 Plus ismindeki telefon, orta seviyede iddialı özellikler ile geliyor. Telefonun fiyatı ve özelikleri neler?
    Realme 12+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, Realme 12 Pro  ve Pro+'tan sonra seriye yeni bir üye daha eklendi. Realme 12+ ismindeki telefon, orta seviyede iddialı özellikler ile geliyor.

    Realme 12+ özellikleri

    Realme 12+, FHD+ çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Ayrıca ekran altında kalp atış ölçümü de yapabilen bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Arka tarafa baktığımızda, Realme 12 Pro ve 12 Pro+ ile aynı vegan deri kaplamayı ve yuvarlak kamera adasını görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensörünü kullanıyor. Sensör, özel portre moduna sahip 2x sensör içi yakınlaştırma ve OIS özelliklerini barındırıyor. Bunun dışında, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera da telefonda yer alıyor.

    Realme 12+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Telefona Mediatek'in Dimensity 7050 yonga seti güç veriyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.  Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, 67 Watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor.

    Realme 12+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel, 2000 nit parlaklık
    • İşlemci:  Mediatek Dimensity 7050
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
    • Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
    • Renk: Navigator Bej ve Pioneer Yeşil
    • Boyutlar ve ağırlık: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 190g

    Realme 12+ fiyatı

    Navigator Bej ve Pioneer Yeşil renk seçenekleriyle gelen Realme 12+'ın fiyatı, Endonezya'da 267 dolar, Malezya'da ise 315 dolar olarak belirlendi ve satışların 8 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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