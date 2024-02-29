Realme 12+ tanıtıldı: Orta seviyede güçlü alternatif

Tam Boyutta Gör Realme, Realme 12 Pro ve Pro+'tan sonra seriye yeni bir üye daha eklendi. Realme 12+ ismindeki telefon, orta seviyede iddialı özellikler ile geliyor.

Realme 12+ özellikleri

Realme 12+, FHD+ çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Ayrıca ekran altında kalp atış ölçümü de yapabilen bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

Arka tarafa baktığımızda, Realme 12 Pro ve 12 Pro+ ile aynı vegan deri kaplamayı ve yuvarlak kamera adasını görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğünde Sony LYT-600 sensörünü kullanıyor. Sensör, özel portre moduna sahip 2x sensör içi yakınlaştırma ve OIS özelliklerini barındırıyor. Bunun dışında, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera da telefonda yer alıyor.

Telefona Mediatek'in Dimensity 7050 yonga seti güç veriyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, 67 Watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor.

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Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel, 2000 nit parlaklık

6,67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel, 2000 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

Mediatek Dimensity 7050 RAM: 8GB

8GB Depolama: 256GB

256GB Arka Kamera: 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera

50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj

5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Diğer: 24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

24-bit/192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık Renk: Navigator Bej ve Pioneer Yeşil

Navigator Bej ve Pioneer Yeşil Boyutlar ve ağırlık: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 190g

Realme 12+ fiyatı

Navigator Bej ve Pioneer Yeşil renk seçenekleriyle gelen Realme 12+'ın fiyatı, Endonezya'da 267 dolar, Malezya'da ise 315 dolar olarak belirlendi ve satışların 8 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

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