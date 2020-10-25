Realme, 2 Kasım'da Watch S akıllı saat ve diğer yeni ürünlerini duyuracak

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonları Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satılan Çinli Realme şirketi, bir dizi yeni ürünün yaklaşan lansmanını duyuran teaser görüntüsü yayınladı: Etkinlik 2 Kasım'da yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor"

Realme Watch S ilgi odağı olacak

Ürünlerden en dikkat çekeninin ise hiç kuşku yok ki Realme Watch S olacağını söylemek mümkün. Piyasaya sürülecek olan akıllı saat, otomatik parlaklık ayarı ile 1.3 inç boyutunda yuvarlak bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Kasanın sağ tarafında ise iki fiziksel kontrol düğmesi mevcut. Realme Watch S'in 16 farklı spor modu sunacağı biliniyor. Saat, kalp atış hızındaki (HR) değişiklikleri takip edebilecek ve kandaki oksijen seviyesini de ölçebilecek.

Tam Boyutta Gör

Pil ömrünün ortalama 15 gün olacağı söylenen cihazının kullanıcıları çeşitli kayış seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Ayrıca akıllı saat IP68 standardına göre toz ve su korumasına da sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak Realme'nin yaklaşan lansman etkinliğinde, yeni kablosuz kulaklıklarını ve diğer yeni ürünlerini duyurması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/realme-watch-s-1-3-inch-display-16-sports-modes-launching-on-november-2-expected-price-specifications/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.