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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, 2 Kasım'da Watch S akıllı saat ve diğer yeni ürünlerini duyuracak

    Çinli teknoloji üreticilerinden Realme, 2 Kasım tarihinde, başta kalp atış hızı sensörlü Watch S akıllı saat modeli olmak üzere yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme, 2 Kasım'da Watch S akıllı saat ve diğer yeni ürünlerini duyuracak
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    Akıllı telefonları Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satılan Çinli Realme şirketi, bir dizi yeni ürünün yaklaşan lansmanını duyuran teaser görüntüsü yayınladı: Etkinlik 2 Kasım'da yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor"

    Realme Watch S ilgi odağı olacak

    Ürünlerden en dikkat çekeninin ise hiç kuşku yok ki Realme Watch S olacağını söylemek mümkün. Piyasaya sürülecek olan akıllı saat, otomatik parlaklık ayarı ile 1.3 inç boyutunda yuvarlak bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Kasanın sağ tarafında ise iki fiziksel kontrol düğmesi mevcut. Realme Watch S'in 16 farklı spor modu sunacağı biliniyor. Saat, kalp atış hızındaki (HR) değişiklikleri takip edebilecek ve kandaki oksijen seviyesini de ölçebilecek.

    Realme, 2 Kasım'da Watch S akıllı saat ve diğer yeni ürünlerini duyuracak
    Tam Boyutta Gör

    Pil ömrünün ortalama 15 gün olacağı söylenen cihazının kullanıcıları  çeşitli kayış seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Ayrıca akıllı saat IP68 standardına göre toz ve su korumasına da sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak Realme'nin yaklaşan lansman etkinliğinde, yeni kablosuz kulaklıklarını ve diğer yeni ürünlerini duyurması bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/realme-watch-s-1-3-inch-display-16-sports-modes-launching-on-november-2-expected-price-specifications/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GergedanNn (Fazlı Altun) 1 sa.
    Tasarım olarak gt2’ye benzetmeye çalışmışlar. Fiyat olarak uygun olursa iyi tutması lazım bunun. Büyük ihtimalle gt2den daha fazla özellik barındırır çünkü.
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