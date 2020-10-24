Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor

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Popüler Geekbench karşılaştırmasında, SM-A025G kod adı ile henüz resmi olarak sunulmayan yeni bir Samsung akıllı telefon hakkında bilgiler ortaya çıktı. Bu cihazın ticari pazara Galaxy A02s adıyla girmesi bekleniyor.

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100-120 dolar bandında fiyatlandırılacak

Ucuz bir giriş seviyesi cihazdan bahsediyoruz. Test, temel saat hızı 1,8 GHz ve 3 GB RAM olan sekiz çekirdekli bir işlemcinin varlığını gösteriyor. İnternet kaynakları da akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 450 yongası ile donatılacağına işaret ediyor. Yonga setinin ARM Cortex-A53 çekirdeklerini, bir Adreno 506 grafik hızlandırıcısını ve 300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunan bir LTE modemi birleştirdiğini de söyleyelim.

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Android 10 işletim sistemi ile gelen cihazın tek çekirdek testinden 756, çoklu çekirdek testinden ise 3934 puan aldığını görüyoruz. Cihazın tasarım ve kamera özellikleri ise hala gizli. Ancak Galaxy A02s'in HD+'dan daha yüksek olmayan çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılacağını ve ana kameranın iki görüntü sensörü barındıracağı kuvvetle muhtemel. Bu çeyrek dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefonun 100 ila 120 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/24/samsung-galaxy-a02s-geekbench/

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