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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, yakın bir zamanda yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A02s adlı cihazın Geekbench testleri de ortaya çıktı.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler Geekbench karşılaştırmasında, SM-A025G kod adı ile henüz resmi olarak sunulmayan yeni bir Samsung akıllı telefon hakkında bilgiler ortaya çıktı. Bu cihazın ticari pazara Galaxy A02s adıyla girmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak"

    100-120 dolar bandında fiyatlandırılacak

    Ucuz bir giriş seviyesi cihazdan bahsediyoruz. Test, temel saat hızı 1,8 GHz ve 3 GB RAM olan sekiz çekirdekli bir işlemcinin varlığını gösteriyor. İnternet kaynakları da akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 450 yongası ile donatılacağına işaret ediyor. Yonga setinin ARM Cortex-A53 çekirdeklerini, bir Adreno 506 grafik hızlandırıcısını ve 300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunan bir LTE modemi birleştirdiğini de söyleyelim.

    Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor
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    Android 10 işletim sistemi ile gelen cihazın tek çekirdek testinden 756, çoklu çekirdek testinden ise 3934 puan aldığını görüyoruz. Cihazın tasarım ve kamera özellikleri ise hala gizli. Ancak Galaxy A02s'in HD+'dan daha yüksek olmayan çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılacağını ve ana kameranın iki görüntü sensörü barındıracağı kuvvetle muhtemel. Bu çeyrek dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefonun 100 ila 120 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/24/samsung-galaxy-a02s-geekbench/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 12 sa.
    2 kamera ne işe yarıyor böyle ucuz modellerde anlamıyorum ki tek de aynı kalitesiz çiftte
    1 Yanıt Yanıtla
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    aycibin (Yalım Dilmen) 9 sa. cand.
    Tahminimce bokeh çekimi için.bunu tek kameradan yapacak işlemci gücü olmadigi icin ikinci kamera var.amiral gemileri tek kamera da olsa derinliği yarım saniyede işleyebiliyor
    Yanıtla
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    danlabilic (Danla Bilic) 12 sa.
    samsung bundan sonra dh'deki ilgili kişilere sorsun bari model çıkarırken
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 13 sa.
    Uzayda bu kadar galaxy yok.
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