Realme 6 serisi 30W flaş şarj desteğiyle gelecek

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Oppo'nun alt markası Realme için önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Çinli şirket 5 Mart 2020 tarihinde Realme 6 serisini ve Realme Band isimli ilk akıllı bilekliğini tanıtacak.

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Yakında resmiyet kazanacak akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda detay internete sızdı. Realme'nin kendisi de bu konuda bazı bilgiler paylaşmıştı. Şirket son olarak telefonların hızlı şarj teknolojisini açıkladı.

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15 dakikada %40 şarj

Realme 6 ve Realme 6 Pro, 30W flaş şarj desteğine sahip olacak. Böylelikle cihaz sahipleri, bataryası tamamen boşalan telefonlarını sadece 15 dakika gibi bir sürede %40 oranında şarj edebilecekler.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 5, 10W şarj desteğiyle gelmişti. Devam modeli olarak çıkış yapacak Realme 6 serisinde 30W'lık şarj desteğine yer verilmesi ciddi yükseltmelerden biri olacak.

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