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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 6 serisi 30W flaş şarj desteğiyle gelecek

    Realme önümüzdeki hafta yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket lansman öncesinde Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun hızlı şarj teknolojisi ile ilgili bazı detaylar paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme 6 serisi 30W flaş şarj desteğiyle gelecek
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    Oppo'nun alt markası Realme için önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Çinli şirket 5 Mart 2020 tarihinde Realme 6 serisini ve Realme Band isimli ilk akıllı bilekliğini tanıtacak.

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    Yakında resmiyet kazanacak akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda detay internete sızdı. Realme'nin kendisi de bu konuda bazı bilgiler paylaşmıştı. Şirket son olarak telefonların hızlı şarj teknolojisini açıkladı.

    Realme 6 serisi 30W flaş şarj desteğiyle gelecek
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    15 dakikada %40 şarj

    Realme 6 ve Realme 6 Pro, 30W flaş şarj desteğine sahip olacak. Böylelikle cihaz sahipleri, bataryası tamamen boşalan telefonlarını sadece 15 dakika gibi bir sürede %40 oranında şarj edebilecekler.

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 5, 10W şarj desteğiyle gelmişti. Devam modeli olarak çıkış yapacak Realme 6 serisinde 30W'lık şarj desteğine yer verilmesi ciddi yükseltmelerden biri olacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 (Muhammet Çelebi) 2 hf.
    Ekraninin uzerinde delik olan hicbir telefon bana cekici gelmiyor.
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    damn2u (Sercan ) 2 hf.
    Bu sefer iddialı gelecek gibi gözüküyor. 3 ve 5 serisi arasında pek fark yoktu ve rakiplerine oranla tercih edilecek önemli özellikler yoktu.
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