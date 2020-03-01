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    Google, Wear OS için büyük değişikler planlıyor

    Google’ın kullanıcı deneyimi için yaptığı anket, firmanın Wear OS işletim sistemi için başta sağlık alanında olmak üzere büyük değişiklikler hazırlığında olduğunu ortaya çıkardı.
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    Cep Telefonu Diğer
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Google, Wear OS için büyük değişikler planlıyor
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    Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam etse de Android telefon üreticileri akıllı saat işletim sistemi konusunda uzlaşmaya varamadı. Android Wear adıyla çıkan ve daha sonrasında Wear OS adını alan Google’ın akıllı saat işletim sistemi firmalar tarafından kabul görmedi. Google, görünen o ki bu durumu değiştirmeye kararlı.

    Sağlık alanında değişimler

    Google’ın kullanıcı deneyimi için yaptığı anket bize bu bilgileri verdi. Hazırlanan ankette özellikle kullanıcıların ne tarz sağlık özelliklerine önem verdiğinin tespit edilmesi amaçlanmış. Anket sorularından hareketle Wear OS’un otomatik antrenman algılma, anormal kalp atışlarını bildirme, nefes egzersizleri yaptırma gibi özellikler üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor.

    Bazılarını Apple Watch da gördüğümüz bu tarz sağlık özellikleri, görünen o ki Google’ın da yeni hedefi olacak. Ekstra olarak kandaki oksijen seviyesini ölçmek, kapalı alanların hava kalitesini tespit etmek gibi özelliklerde hedef de.

    Ayrıca Bkz. "Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim”"

    Android ekosistemi için akıllı saat işletim sistemi ekosistemi oldukça karışık. Dolayısıyla Google'ın Wear OS’u firmalara kabul ettirmeyi başarması oldukça önemli. Tabii ki daha önce de belirttiğimiz üzere Wear OS hakkındaki bu fikirler hazırlanan anketten hareketle ortaya atılıyor. Yakın zamanda bu özelliklerin işletim sistemi içine eklendiği göremeyebiliriz.



    https://www.engadget.com/2020/02/29/google-wear-os-health-tracking-survey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    LGatakan (Atakan ) 2 hf.
    Google çok geç kaldı. Apple giyilebilir teknoloji konusunda resmen ezdi.
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    sis651 2 hf.
    Google Wear OS'i yeni baştan yazması gerektiğini kavrayamadı daha. Mobile daha uygun, daha az enerji tüketen ve bu tür fonksiyonları destekleyen daha hafif bir işletim sistemi hazırlaması gerek artık. Yıllardır Wear OS tarafında bir hareket yok, ciddi bir gelişme yok. Söz konusu sağlık özellikleri bir güncelleme ile bile verilebilecek şeyler ama platformun performansı, güç tüketimi ve stabilitesi üstünde çalışılması gerek daha...
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    yorumculuklar 2 hf.
    Google, Wear işini beceremedi; üstelik elinde Android gibi bir sistem varken. Samsung piyasaya erken girdiği için ve ülkelerde de satış/servis ağına sahip olduğu için Tizen ile iyi yürüdü. Google ise Wear OS'i telefon üreticilerine kabul ettiremedi ama saat üreticileri akıllı saat için tercih etti. Fakat saat üreticilerinin talep ettiği fiyatlar çok yüksek ve bu firmalar mekanik saat üretmeyi biliyorlar; akıllı saatleri o fiyatlara rağmen dandik ve çabuk bozulan yapıda. Üstelik yine saatçiler üzerinden piyasaya sürüldüğü için servis destekleri de kötü.
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    sadrag 2 hf.
    Firmaların biraz aklı varsa, android gibi saatte de google 'ın tekel olmasına izin vermezler..
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