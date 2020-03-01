Google, Wear OS için büyük değişikler planlıyor

Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam etse de Android telefon üreticileri akıllı saat işletim sistemi konusunda uzlaşmaya varamadı. Android Wear adıyla çıkan ve daha sonrasında Wear OS adını alan Google’ın akıllı saat işletim sistemi firmalar tarafından kabul görmedi. Google, görünen o ki bu durumu değiştirmeye kararlı.

Sağlık alanında değişimler

Google’ın kullanıcı deneyimi için yaptığı anket bize bu bilgileri verdi. Hazırlanan ankette özellikle kullanıcıların ne tarz sağlık özelliklerine önem verdiğinin tespit edilmesi amaçlanmış. Anket sorularından hareketle Wear OS’un otomatik antrenman algılma, anormal kalp atışlarını bildirme, nefes egzersizleri yaptırma gibi özellikler üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor.

Bazılarını Apple Watch da gördüğümüz bu tarz sağlık özellikleri, görünen o ki Google’ın da yeni hedefi olacak. Ekstra olarak kandaki oksijen seviyesini ölçmek, kapalı alanların hava kalitesini tespit etmek gibi özelliklerde hedef de.

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Android ekosistemi için akıllı saat işletim sistemi ekosistemi oldukça karışık. Dolayısıyla Google'ın Wear OS’u firmalara kabul ettirmeyi başarması oldukça önemli. Tabii ki daha önce de belirttiğimiz üzere Wear OS hakkındaki bu fikirler hazırlanan anketten hareketle ortaya atılıyor. Yakın zamanda bu özelliklerin işletim sistemi içine eklendiği göremeyebiliriz.

https://www.engadget.com/2020/02/29/google-wear-os-health-tracking-survey/

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