Realme aktif gürültü engelleme yapan kulaklıklarını tanıttı

Tam kablosuz kulaklık sınıfı hiç olmadığı kadar popüler ve Çinli markalar ağırlıklı olmak üzere yüzlerce ürün piyasayı kaplamış durumda. Bu bakımdan farklılaşmak için öne çıkan özellikler gerekiyor. Aktif gürültü engelleme bunlardan birisi.

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Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

Realme çıtayı yükseltiyor

Oppo’nun alt markası olarak başladığı akıllı telefon pazarının ardından tam kablosuz kulaklık sınıfına da el atan Realme, yavaş yavaş aktif gürültü engelleme özelliğine de modellerinde yer vermeye başlıyor.

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IFA 2020 fuarında tanıtılan Realme Buds Air Pro tam kablosuz kulaklık modeli; aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde doğrudan AirPods Pro ile rakip oluyor. Henüz fiyat belli değil ancak uygun bir seviye oldukça fazla ilgi görecektir.

Diğer model ise Realme Buds Wireless P kablosuz kulaklık. Bu nodel de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ancak bir boyun bandı üzerinen kablo ile birbirine bağlanıyor. Sınıfında yine uygun bir fiyat etiketi ile spor severlerin ilgisini çekecektir. Avrupa pazarına da çıkacak olan ürünler ile ilgili henüz bir detay bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2020/09/04/realme-smart-tv-55-buds-air-pro-buds-wireless-p-ifa-2020/

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