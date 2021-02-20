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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Air 2 özellikleri belli oldu

    Realme Buds Air 2 tam kablosuz kulaklık modelinde 10mm karbon kaplama sürücüler, 25dB aktif gürültü engelleme, 25 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.
    20 Şubat 2021, 11:00 (4 sa.)
    413
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Buds Air 2 özellikleri belli oldu
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    Akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan ve satış rekorları kıran Realme; önümüzdeki hafta Çarşamba günü Narzo 30 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımda Realme Buds Air 2 adındaki tam kablosuz kulaklık da yer alacak.

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    Realme Buds Air 2 neler sunacak?

    Realme Buds Air 2 adını alan tam kablosuz kulaklık sınıfında iddialı özelliklerle geliyor. 10mm dinamik sürücüler elmas benzeri karbon kaplama barındıran diyafram ile destekleniyor. Karbon kaplama sayesinde daha berrak ses ve derin bass elde edilebiliyor.

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    The Chainsmokers DJ ekibi tarafından ses optimizasyonu yapılan kulaklık modeli 25dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor ve 88ms gecikme süresi oyunlarda daha akıcı bir tecrübe sunuyor.

    Batarya kutu ile birlikte 25 saate kadar kullanım süresine çıkıyor. 10 dakikalık şarj ile de 2 saate kadar ekstra kullanım süresi elde ediliyor. Realme Buds Air 2 için 50-70 Avro arasında bir fiyat tahmini mevcut.



    https://www.gsmarena.com/realme_buds_air_2_specs_confirmed_25_db_anc_25_hour_battery_life_88_ms_low_latency_mode-news-47833.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 49 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

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