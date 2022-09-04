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    Realme, etkinlik tarihini duyurdu: Realme C33 ve Watch 3 Pro, birlikte tanıtılacak

    Realme, yeni akıllı telefonunu tanıtacağı etkinliğin tarihini duyurdu. Realme C33 akıllı telefon, Watch 3 Pro ile aynı gün tanıtılacak.                          
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    Realme C33 tanıtım tarihi

    Realme’nin yeni akıllı saati Watch 3 Pro’nun 9i 5G ile birlikte 18 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyordu. Çinli marka, tanıtım etkinliğini 6 Eylül olarak belirledi. Şirketin önümüzdeki hafta ilk olarak Realme C33 akıllı telefonu, ardından da Realme Watch 3 Pro akıllı saati tanıtması bekleniyor. Realme C33, 9i 5G gibi aynı gün Hindistan dışında pazarlarda da tanıtılabilir.

    Realme etkinliği 6 Eylül'de

    Realme, yeni akıllı telefonunu “Naye Zamane Ka Entertainment” (yeni çağın eğlencesi) olarak tanıtıyor. Tasarım olarak 9i 5G modeline oldukça benzeyen C33, farklı olarak iki arka kameraya sahip. Renkli, parlayan telefonları sevenlerin ilgini çekecek model, 9i 5G ile kıyaslandığında çok az daha kalın ancak aynı ağırlığa (187g) sahip. Yakından bakıldığında, arkada LED flaşın altında Matrix AI Camera ifadesi dikkat çekiyor. Güç tuşunda parmak izi okuyucu taşıyan telefon, üç renk seçeneğiyle (aqua blue, sandy gold, night sea) görüntülendi.

    50MP yapay zeka kamera, 5000 mAh batarya, ultra ince ve hafif tasarım, Realme C33’ün öne çıkarılan özellikleri arasında. Realme C33 teknik özelliklerine ilişkin bilgiye şu haberimizden ulaşabilirsiniz:

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 6 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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