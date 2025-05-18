Google, Android Auto 14.3 güncellemesini dağıtmaya başladı

İklim kontrolleri tek bir yerde olacak, açık tema geliyor
Android Auto için beklenen yeniliklerden biri de Gemini desteği. Android Auto platformunda artık Google Asistan yerine Gemini kullanılacak. Geçiş bu hafta resmen duyuruldu ancak kullanıma sunulması birkaç ayı bulacak.Kaynakça https://9to5google.com/2025/05/16/android-auto-14-3-wide-rollout/ https://9to5google.com/2025/04/29/android-auto-climate-controls-preview/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.