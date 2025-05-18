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    Anlık Bildirim

    Google, Android Auto 14.3 güncellemesini dağıtmaya başladı

    Google, yakında Gemini'yi dahil edecek Android Auto platformu için hata düzeltmeleri içeren yeni güncellemeyi sunmaya başladı. Peki, Android Auto 14.3 sürümü neler getiriyor?

    google android auto 14.3 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Google, Nisan ayında beta olarak kullanıma açtığı Android Auto 14.3’ün kararlı sürümünü Play Store üzerinden dağıtmaya başladı. Android Auto 14.3 güncellemesi, herhangi bir önemli yeni özellik getirmiyor. Bunun yerine, hataları gidermeye ve genel kararlılığı artırmaya odaklanıyor. Bu iyileştirmeler, Android Auto'yu günlük kullanım için daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

    İklim kontrolleri tek bir yerde olacak, açık tema geliyor

    Android Auto 14.3 açık tema Tam Boyutta Gör
    Android Auto 14.3 güncellemesi henüz kullanıcılara açık olmayan birkaç yenilik içeriyor. Henüz herkese açık olmasa da Google’ın yeni arayüzde Android Auto’da iklim kontrollerini tek bir noktada toplamak istediği anlaşılıyor. Android Auto açık tema seçeneği de yakında kullanıcılara açılacak gibi görünüyor.

    Android Auto için beklenen yeniliklerden biri de Gemini desteği. Android Auto platformunda artık Google Asistan yerine Gemini kullanılacak. Geçiş bu hafta resmen duyuruldu ancak kullanıma sunulması birkaç ayı bulacak.

    Kaynakça https://9to5google.com/2025/05/16/android-auto-14-3-wide-rollout/ https://9to5google.com/2025/04/29/android-auto-climate-controls-preview/
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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 18 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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