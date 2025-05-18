Tam Boyutta Gör Google, Nisan ayında beta olarak kullanıma açtığı Android Auto 14.3’ün kararlı sürümünü Play Store üzerinden dağıtmaya başladı. Android Auto 14.3 güncellemesi, herhangi bir önemli yeni özellik getirmiyor. Bunun yerine, hataları gidermeye ve genel kararlılığı artırmaya odaklanıyor. Bu iyileştirmeler, Android Auto'yu günlük kullanım için daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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İklim kontrolleri tek bir yerde olacak, açık tema geliyor

Tam Boyutta Gör Android Auto 14.3 güncellemesi henüz kullanıcılara açık olmayan birkaç yenilik içeriyor. Henüz herkese açık olmasa da Google’ın yeni arayüzde Android Auto’da iklim kontrollerini tek bir noktada toplamak istediği anlaşılıyor. Android Auto açık tema seçeneği de yakında kullanıcılara açılacak gibi görünüyor.

Android Auto için beklenen yeniliklerden biri de Gemini desteği. Android Auto platformunda artık Google Asistan yerine Gemini kullanılacak. Geçiş bu hafta resmen duyuruldu ancak kullanıma sunulması birkaç ayı bulacak.

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Google, Android Auto 14.3 güncellemesini dağıtmaya başladı