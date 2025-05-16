Google One, yapay zeka desteğiyle 150 milyon aboneye ulaştı

Google One “Standart” plan Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 200GB depolama alanı veriyor ve fiyatı aylık 79,99 TL. Aylık 204,99 TL olarak fiyatlandırılan Google "Premium plan, Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 2TB depolama alanına ek olarak, Google Fotoğraflar’da akıllı düzenleyici ile sınırsız sayıda düzenlenmiş fotoğraf kaydı ve Google Workspace Premium özelikleriyle geliyor.
Google One yapay zeka paketi “AI Premium” aylık 719,99 TL olarak fiyatlandırılıyor; 2TB alan, Gemini Advanced, Gmail Dokümanlar ve diğer uygulamalarda Gemini, NotebookLM Plus içeriyor.
Apple, yakın zamanda yapay zeka ürünleri nedeniyle Safari tarayıcısında arama hacminde düşüş olduğunu bildirdi. Bu, Alphabet'in piyasa değerinin 150 milyar dolar düşmesine neden oldu. Google'ın açıklamasına göre, gelecekte mümkün olsa da şu anda yapay zeka arayüzlerine reklamlar kolayca entegre edilemiyor; bu nedenle ücretli aboneler oldukça önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.