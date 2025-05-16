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    Anlık Bildirim

    Google One, yapay zeka desteğiyle 150 milyon aboneye ulaştı

    YouTube'un ardından Google One hizmeti, etkileyici bir dönüm noktasına ulaştı. Google One'a abone olanların sayısı yapay zekanın da desteğiyle 15 ayda %50 artış gösterdi.

    google one 150 milyon abone Tam Boyutta Gör
    Alphabet'in bulut depolama ve yapay zeka abonelik hizmeti Google One, 150 milyon aboneye ulaştı. Google, Şubat 2024’te 100 milyon aboneye ulaştığını bildirmiş ve Gemini Advanced ile diğer özelliklere erişim için AI Premium aboneliği sunmuştu. O zamandan bu yana Gemini yapay zekanın da gelişimiyle abonelik sayısı önemli oranda arttı.

    Google One “Standart” plan Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 200GB depolama alanı veriyor ve fiyatı aylık 79,99 TL. Aylık 204,99 TL olarak fiyatlandırılan Google "Premium plan, Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 2TB depolama alanına ek olarak, Google Fotoğraflar’da akıllı düzenleyici ile sınırsız sayıda düzenlenmiş fotoğraf kaydı ve Google Workspace Premium özelikleriyle geliyor.

    Google One yapay zeka paketi “AI Premium” aylık 719,99 TL olarak fiyatlandırılıyor; 2TB alan, Gemini Advanced, Gmail Dokümanlar ve diğer uygulamalarda Gemini, NotebookLM Plus içeriyor.

    Apple, yakın zamanda yapay zeka ürünleri nedeniyle Safari tarayıcısında arama hacminde düşüş olduğunu bildirdi. Bu, Alphabet'in piyasa değerinin 150 milyar dolar düşmesine neden oldu. Google'ın açıklamasına göre, gelecekte mümkün olsa da şu anda yapay zeka arayüzlerine reklamlar kolayca entegre edilemiyor; bu nedenle ücretli aboneler oldukça önemli.

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    Evren7 5 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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