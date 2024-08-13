Realme, dünyanın en hızlı şarj teknolojisini tanıttı: Dakikalar içerisinde %100 olacak

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Realme, teknoloji dünyasında ses getiren yeniliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir videoyla dikkatleri üzerine çeken 300W hızlı şarj teknolojisinden sonra, şimdi de 320W SuperSonic Charge adını verdiği yeni hızlı şarj teknolojisini resmi olarak duyurdu. Bu teknoloji, markanın önceki 240W şarj teknolojisinin bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve büyük bir merakla beklenen yeniliklerden biri.

Realme'nin yeni şarj teknolojisi neler sunuyor?

Önceki sızıntılarda, Realme’nin 300W şarj teknolojisi, bir cihazın sadece 35 saniyede yüzde 0’dan yüzde 17’ye şarj olabildiğini göstermişti. Bu gelişme, hızla dolan bataryalar konusunda kullanıcıların beklentilerini bir hayli yükseltti. Ancak, bu teknoloji tamamen yeni değil; zira Xiaomi’nin alt markası Redmi, geçen yıl 300W şarj cihazını tanıtarak bu alanda bir ilke imza atmıştı. Redmi Note 12 modelinde kullanılan bu teknoloji, 4.100mAh bataryayı sadece 5 dakika içinde yüzde 100’e şarj edebiliyordu.

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Şimdi ise Realme, bu alanda çıtayı daha da yukarı taşıyor ve 320W SuperSonic Charge teknolojisi ile kullanıcılara daha hızlı şarj deneyimi sunmayı hedefliyor. Şirket, daha önce tanıttığı Realme GT5 modelinde 240W hızlı şarjı kullanmış ve bu cihazın 4.600mAh bataryasını 80 saniyede yüzde 20’ye, 4 dakikada yüzde 50’ye ve sadece 9 dakikada tam doluluğa ulaştırabileceğini iddia etmişti. Yeni 320W teknolojisiyle bu sürelerin daha da kısalması bekleniyor.

Realme’nin Çin’de 13-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği üç günlük etkinlikte, bu yeni şarj teknolojisinin yanı sıra, markanın yapay zeka, performans, görüntüleme gibi diğer yenilikçi teknolojilerine de dair tanıtımlar yapılması planlanıyor. Bu etkinlik, Realme’nin en yeni teknolojik gelişmelerini ve gelecekteki vizyonunu gözler önüne sermesi açısından büyük önem taşıyor.

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