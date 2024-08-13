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    Realme, dünyanın en hızlı şarj teknolojisini tanıttı: Dakikalar içerisinde %100 olacak

    Çinli teknoloji şirketleri hızlı şarj teknolojisi konusunda birbiriyle rekabet etmeye devam ederken, bu konudaki en güçlü adım Realme’den geldi. Şirketin yeni teknolojisi devrim niteliğinde.

    Realme, dünyanın en hızlı şarj teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Realme, teknoloji dünyasında ses getiren yeniliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir videoyla dikkatleri üzerine çeken 300W hızlı şarj teknolojisinden sonra, şimdi de 320W SuperSonic Charge adını verdiği yeni hızlı şarj teknolojisini resmi olarak duyurdu. Bu teknoloji, markanın önceki 240W şarj teknolojisinin bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve büyük bir merakla beklenen yeniliklerden biri.

    Realme'nin yeni şarj teknolojisi neler sunuyor?

    Önceki sızıntılarda, Realme’nin 300W şarj teknolojisi, bir cihazın sadece 35 saniyede yüzde 0’dan yüzde 17’ye şarj olabildiğini göstermişti. Bu gelişme, hızla dolan bataryalar konusunda kullanıcıların beklentilerini bir hayli yükseltti. Ancak, bu teknoloji tamamen yeni değil; zira Xiaomi’nin alt markası Redmi, geçen yıl 300W şarj cihazını tanıtarak bu alanda bir ilke imza atmıştı. Redmi Note 12 modelinde kullanılan bu teknoloji, 4.100mAh bataryayı sadece 5 dakika içinde yüzde 100’e şarj edebiliyordu.

    Şimdi ise Realme, bu alanda çıtayı daha da yukarı taşıyor ve 320W SuperSonic Charge teknolojisi ile kullanıcılara daha hızlı şarj deneyimi sunmayı hedefliyor. Şirket, daha önce tanıttığı Realme GT5 modelinde 240W hızlı şarjı kullanmış ve bu cihazın 4.600mAh bataryasını 80 saniyede yüzde 20’ye, 4 dakikada yüzde 50’ye ve sadece 9 dakikada tam doluluğa ulaştırabileceğini iddia etmişti. Yeni 320W teknolojisiyle bu sürelerin daha da kısalması bekleniyor.

    Realme’nin Çin’de 13-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği üç günlük etkinlikte, bu yeni şarj teknolojisinin yanı sıra, markanın yapay zeka, performans, görüntüleme gibi diğer yenilikçi teknolojilerine de dair tanıtımlar yapılması planlanıyor. Bu etkinlik, Realme’nin en yeni teknolojik gelişmelerini ve gelecekteki vizyonunu gözler önüne sermesi açısından büyük önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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