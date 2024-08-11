Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi ortaya çıktı

Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında rekabeti artırmak amacıyla yeni Y29 serisini geliştirmeye başladı. Şirketin Y29 serisinden iki model, Vivo Y29 5G ve Vivo Y29e 5G, IMEI veritabanında görüntülendi. Bu durum, Vivo'nun daha önce Y300 ve Y28 serileriyle yakaladığı başarının ardından yeni bir atılım yaptığını gösteriyor.
Vivo Y29 5G hangi özelliklerle gelecek?
Vivo Y29 5G ve Y29e 5G modellerinin, selefi olan Vivo Y28 5G'nin üzerine geliştirilmiş özellikler sunması bekleniyor. Y29 5G modelinin V2420, Y29e 5G modelinin ise V2421 model numaralarına sahip olduğu biliniyor. Henüz bu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmasa da, Vivo'nun önceki modeli Y28 5G'ye bakarak, yeni modellerin ne tür özellikler taşıyabileceği konusunda bazı tahminler yapmak mümkün.
Önceki model olan Vivo Y28 5G, 6.56 inçlik HD+ (720×1612) çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile gelmişti. Bu ekran, 840 nit parlaklık sunuyor ve parmak izi okuyucusu yan tarafa yerleştirilmiş durumda. Cihaz, MediaTek'in orta segment işlemcisi Dimensity 6300 ile donatılmış olup, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama kapasitesi 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.
Vivo Y29 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor, ancak cihazların düşük bütçeli kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu seriye dair daha fazla bilginin yakında ortaya çıkması muhtemel. Vivo, bu yeni cihazlarla akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.