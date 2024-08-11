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    Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi ortaya çıktı

    Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından geliştirilen yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi, özellikle düşük fiyata tatmin edici özellikler arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.

    Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında rekabeti artırmak amacıyla yeni Y29 serisini geliştirmeye başladı. Şirketin Y29 serisinden iki model, Vivo Y29 5G ve Vivo Y29e 5G, IMEI veritabanında görüntülendi. Bu durum, Vivo'nun daha önce Y300 ve Y28 serileriyle yakaladığı başarının ardından yeni bir atılım yaptığını gösteriyor.

    Vivo Y29 5G hangi özelliklerle gelecek?

    Vivo Y29 5G ve Y29e 5G modellerinin, selefi olan Vivo Y28 5G'nin üzerine geliştirilmiş özellikler sunması bekleniyor. Y29 5G modelinin V2420, Y29e 5G modelinin ise V2421 model numaralarına sahip olduğu biliniyor. Henüz bu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmasa da, Vivo'nun önceki modeli Y28 5G'ye bakarak, yeni modellerin ne tür özellikler taşıyabileceği konusunda bazı tahminler yapmak mümkün.

    Önceki model olan Vivo Y28 5G, 6.56 inçlik HD+ (720×1612) çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile gelmişti. Bu ekran, 840 nit parlaklık sunuyor ve parmak izi okuyucusu yan tarafa yerleştirilmiş durumda. Cihaz, MediaTek'in orta segment işlemcisi Dimensity 6300 ile donatılmış olup, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama kapasitesi 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

    Vivo Y29 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor, ancak cihazların düşük bütçeli kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu seriye dair daha fazla bilginin yakında ortaya çıkması muhtemel. Vivo, bu yeni cihazlarla akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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