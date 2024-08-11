Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi ortaya çıktı

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Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında rekabeti artırmak amacıyla yeni Y29 serisini geliştirmeye başladı. Şirketin Y29 serisinden iki model, Vivo Y29 5G ve Vivo Y29e 5G, IMEI veritabanında görüntülendi. Bu durum, Vivo'nun daha önce Y300 ve Y28 serileriyle yakaladığı başarının ardından yeni bir atılım yaptığını gösteriyor.

Vivo Y29 5G hangi özelliklerle gelecek?

Vivo Y29 5G ve Y29e 5G modellerinin, selefi olan Vivo Y28 5G'nin üzerine geliştirilmiş özellikler sunması bekleniyor. Y29 5G modelinin V2420, Y29e 5G modelinin ise V2421 model numaralarına sahip olduğu biliniyor. Henüz bu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmasa da, Vivo'nun önceki modeli Y28 5G'ye bakarak, yeni modellerin ne tür özellikler taşıyabileceği konusunda bazı tahminler yapmak mümkün.

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Önceki model olan Vivo Y28 5G, 6.56 inçlik HD+ (720×1612) çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran ile gelmişti. Bu ekran, 840 nit parlaklık sunuyor ve parmak izi okuyucusu yan tarafa yerleştirilmiş durumda. Cihaz, MediaTek'in orta segment işlemcisi Dimensity 6300 ile donatılmış olup, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama kapasitesi 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Vivo Y29 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor, ancak cihazların düşük bütçeli kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu seriye dair daha fazla bilginin yakında ortaya çıkması muhtemel. Vivo, bu yeni cihazlarla akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

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