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    Realme, hızlı şarj teknolojisinin gücünü gösterdi: Tek kelime ile inanılmaz!

    Hızlı şarj konusunda akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Realme, 320W SuperSonic Charge teknolojisinin neler yapabileceğini gösterdi. Peki bu teknoloji gerçekten ne kadar hızlı?

    Realme, hızlı şarj teknolojisinin gücünü gösterdi Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, hızlı şarj teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım attı. Markanın yeni tanıttığı 320W SuperSonic Charge teknolojisi, akıllı telefonları şarj etme süresini neredeyse dört buçuk dakikaya indirerek kullanıcıları şaşırtıyor.

    Realme'nin bu yeni hızlı şarj teknolojisi, 828 Fan Festivali'nde tanıtıldı ve 4,420 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 4 dakika 30 saniyede tamamen şarj edebildiğini gösterdi. Şirket, bu performansı "4 dakikalık mucize" olarak adlandırıyor. Şarj sürecinin ilk dakikasında batarya kapasitesinin yüzde 26'sına ulaşıldığı, iki dakika içerisinde ise yüzde 50'ye çıktığı gözlemlendi.

    Bu teknoloji sadece yüksek watt gücünde bir şarj cihazı kullanmakla sınırlı değil; aynı zamanda dünyanın ilk katlanabilir bataryasını ve gelişmiş güvenlik çözümlerini de içeriyor. Realme, bu yenilikleri yıllar süren araştırmalar sonucunda geliştirdi. Dört hücreli batarya tasarımı sayesinde, bataryanın her bir hücresi aynı anda şarj edilebiliyor. Bu ince tasarımlı bataryalar sadece 3 mm kalınlığında olup, %10 daha yüksek kapasite sunabiliyor.

    Realme’nin 320W SuperSonic Charge teknolojisi, markanın daha önce tanıttığı 240W hızlı şarj standardının bir adım ötesine geçiyor ve bu yeni teknolojinin yakın zamanda piyasaya sürülecek olan bir Realme modelinde kullanılacağı düşünülüyor. Bu gelişme, akıllı telefonlarda hem şarj süresini kısaltacak hem de daha ince tasarımlar sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Ancak, bu hızda şarj teknolojisi her cihaz için hemen erişilebilir olmayabilir; zamanla bu tür teknolojilerin yaygınlaşması bekleniyor.

    Sonuç olarak, Realme’nin yeni hızlı şarj teknolojisi, mobil cihazların şarj sürelerinde çığır açacak yenilikler getiriyor. Bu tür yenilikler, gelecekte tüm cihazlarda daha hızlı ve güvenli şarj imkanı sunacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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