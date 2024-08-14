Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 9 serisi Türkiye’de de satışa sunulacak olabilir, işte o sızıntı!

    Geçtiğimiz saatlerde tanıtılan ve tüm dünyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Pixel 9 serisi, bu defa bizi çok daha fazla ilgilendiriyor olabilir. İşte heyecan yaratan o sızıntı.

    Pixel 9 serisi Türkiye'de satışa sunulacak mı?

    Google'ın Pixel 9 serisi resmen duyuruldu ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ve 9 Pro Fold modellerini içeren bu yeni seri, kullanıcılardan şimdiden büyük ilgi gördü. Ancak, Pixel 9 serisiyle ilgili daha ilginç bir gelişme, bazı planların sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre, Pixel 9 serisinin Türkiye pazarında da satışa sunulması gündemde.

    Yazılım analisti Emir Bardakçı, Pixel 9 Pro'nun (caiman) yazılımını inceleyerek Türkiye için hazırlanmış bazı konfigürasyon dosyalarına ulaştı. Bu dosyalar, cihazların Türkiye'deki mobil operatörlerle sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli ayarları içeriyor. Daha önce sadece Vodafone Türkiye için birkaç kod satırı bulunurken, Google bu kez sürpriz bir hamle yaparak Türk Telekom ve Turkcell kullanıcılarının da sorunsuz bir deneyim yaşaması adına bu operatörler için de özel ayarlar eklemiş.

    Bu gelişmeler, Pixel 9 serisinin Türkiye'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak, şu anki beklentiler yalnızca Pixel 9 ve henüz tanıtılmamış olan Pixel 9A modellerinin Türkiye’de satışa sunulacağı yönünde. Emir Bardakçı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu konfigürasyonlar, Türkiye’deki kullanıcıların Pixel 9 serisini görebileceği beklentisini artırmış durumda.

    Yine de Pixel 9 serisinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kesinleşmiş değil. Eğer gerçekten böyle bir durum gerçekleşecekse, Google'ın Pixel 9 serisini Türkiye’de 2025 yılında tanıtması olası görünüyor. Ancak, Google’dan resmi bir açıklama yapılmadan kesin bir şey söylemek zor. Teknoloji dünyası, bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TGrdL +98 acemiteknolojist +82 arion +56 Ccburak1414 +42 eteksen +40 doruhüso +34 end0plazmikretikulum +34 bulduren +28 Bloodin +25 asc2 +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    22 Kişi Okuyor (4 Üye, 18 Misafir) 7 Masaüstü 15 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1529 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google pixel, Teknoloji Haberleri ve
    2 etiket daha Pixel 9 Türkiye Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı344b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fifa 23 türkçe yama dream games maaş dil altında et parçası neden olur beyaz filtreli sigaralar bonzai kandan kaç günde çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 14 21DK0059TX
    Lenovo ThinkBook 14 21DK0059TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız