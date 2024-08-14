Pixel 9 serisi Türkiye’de de satışa sunulacak olabilir, işte o sızıntı!

Google'ın Pixel 9 serisi resmen duyuruldu ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ve 9 Pro Fold modellerini içeren bu yeni seri, kullanıcılardan şimdiden büyük ilgi gördü. Ancak, Pixel 9 serisiyle ilgili daha ilginç bir gelişme, bazı planların sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre, Pixel 9 serisinin Türkiye pazarında da satışa sunulması gündemde.
Yazılım analisti Emir Bardakçı, Pixel 9 Pro'nun (caiman) yazılımını inceleyerek Türkiye için hazırlanmış bazı konfigürasyon dosyalarına ulaştı. Bu dosyalar, cihazların Türkiye'deki mobil operatörlerle sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli ayarları içeriyor. Daha önce sadece Vodafone Türkiye için birkaç kod satırı bulunurken, Google bu kez sürpriz bir hamle yaparak Türk Telekom ve Turkcell kullanıcılarının da sorunsuz bir deneyim yaşaması adına bu operatörler için de özel ayarlar eklemiş.
Bu gelişmeler, Pixel 9 serisinin Türkiye'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak, şu anki beklentiler yalnızca Pixel 9 ve henüz tanıtılmamış olan Pixel 9A modellerinin Türkiye’de satışa sunulacağı yönünde. Emir Bardakçı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu konfigürasyonlar, Türkiye’deki kullanıcıların Pixel 9 serisini görebileceği beklentisini artırmış durumda.
Yine de Pixel 9 serisinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği kesinleşmiş değil. Eğer gerçekten böyle bir durum gerçekleşecekse, Google'ın Pixel 9 serisini Türkiye’de 2025 yılında tanıtması olası görünüyor. Ancak, Google’dan resmi bir açıklama yapılmadan kesin bir şey söylemek zor. Teknoloji dünyası, bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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