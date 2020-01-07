Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor

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Anahtar özelliklerin birçoğu şirket tarafından zaten onaylanmış veya çevrimiçi olarak sızdırılmış olsa da, Realme X50 5G resmen tanıtıldı. Telefon, markanın ilk 5G telefonu olmakla beraber delik ekran tasarımına sahip ilk telefonu olma özelliğini de taşıyor.

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Realme X50 5G'nin %90.4 ekran kasa oranı ile ince çerçeveye sahip bir telefondur. Parmak izi tarayıcısı ekranın sağ tarafında konumlandırılmış durumdadır. X50 5G, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 20: 9 en boy oranına sahip 6.57 inçlik Full HD+ LCD ekrana sahiptir.

Realme X50 5G'de 3,5 mm kulaklık jakı bulunmuyor. Bunun nedeni ise şirketin daha fazla Realme Buds Air satma planı olabilir.

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Realme X50 5G teknik özellikleri

6,57 inç (1080×2400 piksel) Full HD+ LCD ekran

Snapdragon 765G chipset

chipset 6GB / 8GB / 12GB ram

128GB / 256GB depolama

64MP Samsung GW1 sensörlü + 12MP telefoto lens + 8MP 119 derece ultra geniş açılı lens + 2MP makro lens arka kamera kurulumu

Sony IMX471 sensörlü birincil 16 Megapiksel + 105 derece FOV özellikli ikincil 8 Megapiksel geniş açılı ön kamera kurulumu

Android 10 tabanlı Realme UI işletim sistemi

30W VOOC 4.0 şarj teknolojisini destekleyen 4200mAh batarya

Realme X50 5G fiyatları

8GB RAM + 128GB dahili hafıza - 359 $

6 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 389 $

12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 432 $

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Realme mevcut varyantlarının yanı sıra, ünlü Japon tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından noktalar ve çizgilerden esinlenerek yaratılan Black ve Gold versiyonları, X50 5G Master Edition'ı da tanıtıldı. X50 5G Master Edition'da dinamik kırılma ve metalik parlaklığı elde etmek için klasik indiyum kaplama işlemi kullanıldı. 12GB ram + 256GB dahili hafızayla satışa sunulacak telefon, 446 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.gsmarena.com/realme_x50_5g_arrives_in_china_120hz_display_and_up_to_12gb_of_ram-news-40895.php

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