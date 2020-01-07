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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor

    4 arka, 2 ön kameralı Realme X50 5G Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Realme'nin ilk 5G özellikli telefonu olan X50 5G, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G ile güçlendirildi.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor
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    Anahtar özelliklerin birçoğu şirket tarafından zaten onaylanmış veya çevrimiçi olarak sızdırılmış olsa da, Realme X50 5G resmen tanıtıldı. Telefon, markanın ilk 5G telefonu olmakla beraber delik ekran tasarımına sahip ilk telefonu olma özelliğini de taşıyor.

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    Realme X50 5G'nin %90.4 ekran kasa oranı ile ince çerçeveye sahip bir telefondur. Parmak izi tarayıcısı ekranın sağ tarafında konumlandırılmış durumdadır. X50 5G, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve 20: 9 en boy oranına sahip 6.57 inçlik Full HD+ LCD ekrana sahiptir.

    Realme X50 5G'de 3,5 mm kulaklık jakı bulunmuyor. Bunun nedeni ise şirketin daha fazla Realme Buds Air satma planı olabilir.

    Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor
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    Realme X50 5G teknik özellikleri

    • 6,57 inç (1080×2400 piksel) Full HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 765G chipset
    • 6GB / 8GB / 12GB ram
    • 128GB / 256GB depolama
    • 64MP Samsung GW1 sensörlü + 12MP telefoto lens + 8MP 119 derece ultra geniş açılı lens + 2MP makro lens arka kamera kurulumu
    •  Sony IMX471 sensörlü birincil 16 Megapiksel + 105 derece FOV özellikli ikincil 8 Megapiksel geniş açılı ön kamera kurulumu
    • Android 10 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    • 30W VOOC 4.0 şarj teknolojisini destekleyen 4200mAh batarya

    Realme X50 5G fiyatları

    • 8GB RAM + 128GB dahili hafıza - 359 $
    • 6 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 389 $
    • 12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza - 432 $

    Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor
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    Realme mevcut varyantlarının yanı sıra, ünlü Japon tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından noktalar ve çizgilerden esinlenerek yaratılan Black ve Gold versiyonları, X50 5G Master Edition'ı da tanıtıldı. X50 5G Master Edition'da dinamik kırılma ve metalik parlaklığı elde etmek için klasik indiyum kaplama işlemi kullanıldı. 12GB ram + 256GB dahili hafızayla satışa sunulacak telefon, 446 dolar fiyat etiketine sahip olacak.



    https://www.gsmarena.com/realme_x50_5g_arrives_in_china_120hz_display_and_up_to_12gb_of_ram-news-40895.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dreamblue35 2 hf.
    telefonun ekseri arka kapak fotoğrafı var, ön tarafının fotoğrafını bilerek koymamışlar çünkü "damla çentik" denen berbat bir ön yüz tasarım anlayışı var ! böyle olduğu sürece ürettiğiniz telefon tabir-i caiz ise isediğiniz kadar ağzıyla kuş tutsun iş yapmaz: bu noktada LGv30 tasarımda çok önemli bir noktaya imza atmıştı fakat o da o tasarım anlayışını kısa zamanda değiştirdi: meizu bu konuda hem tasarım hemde f/p olarak tek iyi iş çıkaran firma
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    mck94 2 hf.
    Black ve Gold edition tasarimlari harika olmus.



    Boyle telefonlarda neden delikli yada centikli tasarim oluyor anlamiyorum. Ekranin alt kisminda zaten bi bosluk var ust kisma da o boslugu koy, oraya yerlestir kamerani sensorunu
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    ssbrutality 2 hf.
    stereo hoparlör olsa bile ne kadar iyi olabilir ki bir audiophille icin.ayrica 3.5 jack mi kaldı yıl 2020 Bluetooth hi res audio uyumlu Bluetooth kulakliklar var bt 5.0 ve 5.1 destekli
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    interwap 2 hf. ssbrutality
    BT ile müzik dinlemek istemiyorum.
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    clb12 2 hf.
    Sd kart yok, 3.5 mm jack yok, stereo hoparlor yok, ip sertifikasi yok e ne var o zaman?
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    esmerbuyucu 2 hf. clb12
    Türkiye'de olmayan ve birkaç yıl(telefon eskiyene kadar) daha olmayacak 5G var mesela. Snapdragon 8xx olsun ama gerisi hak getiricilerden bile vahim en azından onlar işlemci kullanıyor
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    SUPERMAN 2 hf.
    Güzel telefon olmuş 12 256 fiyat buradada uygun olursa alınabilir
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