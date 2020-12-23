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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü

    Çinli üretici Realme bugün yeni bir akıllı saat duyurdu. Watch S Pro olarak adlandırılan model AMOLED ekran, SpO2 sensörü ve tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.
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    Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü
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    Realme geçtiğimiz ay Watch S akıllı saatini Avrupa pazarına sunmuştu. Çinli şirket şimdi de cihazın daha gelişmiş bir versiyonunu duyurdu.

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    Realme Watch S Pro olarak adlandırılan model 454 x 454 piksel çözünürlükte 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Daima açık ekran (Always-on Display) desteği sunan panel 450 cd/m2 parlaklık değerine sahip.

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    Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü
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    Realme Watch S Pro, 100'den fazla saat yüzü ile geliyor. Cihazda kandaki oksijen miktarının ölçülmesini sağlayan SpO2 sensörü ve kalp atış hızı monitörü mevcut.

    Akıllı saat yüzme, kriket, yoga, koşu, yürüyüş ve bisiklet sürme gibi egzersizleri takip etmek için 15 farklı spor modunu destekliyor.

    Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü
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    Tek şarjla 14 gün pil ömrü

    Realme Watch S Pro gücünü çift çekirdekli ARM Cortex-M4 işlemcisinden alıyor. Cihazın 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olduğunu ve çift uydu destekli GPS sensörü ile donatıldığını belirtelim.

    Şirket yeni akıllı saatinde 420 mAh kapasiteli batarya kullanmış. Bu da Realme Watch S Pro'nun tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunmasını sağlıyor.

    Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı saat 29 Aralık itibarıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Realme Watch S Pro'yu satın almak isteyenlerin 135 doları gözden çıkarması gerekecek. Saatin global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.



    https://www.realme.com/in/realme-watch-s-pro Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ..çift uydu destekli GPS sensörü ile donatıldığını...

    Çift uydu destekli ne demek? Bildiğim kadarıyla GPS çalışması için bir kaç uyduya bağlanması gerekiyor. Çift uydu ile çalışmaz.
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    medjay85 (eray aşık) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    haberde yanlış yazılmıs sanırım çift banttır o hocam (L1 ve L2 bandı)
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saatim de var, quart' lar da var, otomatikler de var, hiç biri otomatiğin verdiği samimiyeti ve mutluluk hissini vermiyor. İstedikleri kadar iyi akıllı saat yapsınlar, isterse 2 ay gitsin şarjı, otomatik saat bambaşka. 135 dolar buna verene kadar az daha koyar otomatik saat alırım. Saat severler ne demek istediğimi anladılar...
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    SeniorGrandMaster 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    ekg li, tansiyon olcumlu ve oksimetreli bir cihaz cikarsa alirim. gerisi tirt. niye o kadar para vereyim? ise yarayan bir ozellikleri yok.
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    MnTotoro (sedat çakır) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    evet saate bakmazsan "14 güne" gidiyor
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    unununium 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    pandemi zamanında da saat çıkarmak da ne bileyim çok saçma apple olsan anlarım da...
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