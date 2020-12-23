Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü

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Realme geçtiğimiz ay Watch S akıllı saatini Avrupa pazarına sunmuştu. Çinli şirket şimdi de cihazın daha gelişmiş bir versiyonunu duyurdu.

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Realme Watch S Pro olarak adlandırılan model 454 x 454 piksel çözünürlükte 1.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Daima açık ekran (Always-on Display) desteği sunan panel 450 cd/m2 parlaklık değerine sahip.

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Realme Watch S Pro, 100'den fazla saat yüzü ile geliyor. Cihazda kandaki oksijen miktarının ölçülmesini sağlayan SpO2 sensörü ve kalp atış hızı monitörü mevcut.

Akıllı saat yüzme, kriket, yoga, koşu, yürüyüş ve bisiklet sürme gibi egzersizleri takip etmek için 15 farklı spor modunu destekliyor.

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Tek şarjla 14 gün pil ömrü

Realme Watch S Pro gücünü çift çekirdekli ARM Cortex-M4 işlemcisinden alıyor. Cihazın 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olduğunu ve çift uydu destekli GPS sensörü ile donatıldığını belirtelim.

Şirket yeni akıllı saatinde 420 mAh kapasiteli batarya kullanmış. Bu da Realme Watch S Pro'nun tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunmasını sağlıyor.

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Akıllı saat 29 Aralık itibarıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Realme Watch S Pro'yu satın almak isteyenlerin 135 doları gözden çıkarması gerekecek. Saatin global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

https://www.realme.com/in/realme-watch-s-pro

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