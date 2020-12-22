Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

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Xiaomi'nin Aralık sonunda yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı söyleniyordu. Nihayet bu bilgi şirketin kendisi tarafından resmi olarak doğrulandı.

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Çinli üretici, Mi 11 serisinin lansman tarihini açığa çıkaran bir poster yayınladı. Görsele göre, akıllı telefonlar 28 Aralık Pazartesi günü, yani önümüzdeki hafta başında tanıtılacak.

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Xiaomi Mi 11 hakkında neler biliyoruz?

Sızıntılara göre etkinlikte Mi 11 ve Mi 11 Pro olmak üzere iki model duyurulacak. Bu cihazlar yeni Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olacaklar.

Bunun haricinde Mi 11 serisi için 120 Hz delikli OLED ekran, 108 megapiksel ana kamera, 12 GB'a kadar RAM ve 55 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya gibi detayların da internete sızdığını hatırlatalım. Fiyat etiketleri konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://weibo.com/2202387347/JzBWa543Z

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