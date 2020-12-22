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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Qualcomm’un yeni üst sınıf işlemcisi Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar sahneye çıkıyor. Xiaomi, amiral gemisi Mi 11 serisinin lansman tarihini açıkladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi'nin Aralık sonunda yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı söyleniyordu. Nihayet bu bilgi şirketin kendisi tarafından resmi olarak doğrulandı.

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    Çinli üretici, Mi 11 serisinin lansman tarihini açığa çıkaran bir poster yayınladı. Görsele göre, akıllı telefonlar 28 Aralık Pazartesi günü, yani önümüzdeki hafta başında tanıtılacak.

    Xiaomi Mi 11 hakkında neler biliyoruz?

    Sızıntılara göre etkinlikte Mi 11 ve Mi 11 Pro olmak üzere iki model duyurulacak. Bu cihazlar yeni Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olacaklar.

    Bunun haricinde Mi 11 serisi için 120 Hz delikli OLED ekran, 108 megapiksel ana kamera, 12 GB'a kadar RAM ve 55 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya gibi detayların da internete sızdığını hatırlatalım. Fiyat etiketleri konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Qualcomm Snapdragon 888 Quick Charge 5 100 watt şarj desteği sağlamıyor mu ?
    Sanırım 55 watt ile 2021 e giriş yapacak 2. çeyrekte kademeli artış olacağını düşünüyorum.
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