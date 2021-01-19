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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor

    realme Watch S akıllı saat modeli 1.3 inçlik dokunmatik ekran, IP68 sertifikası, nabız ve kandaki oksijen takibi, 100’den fazla kadran yüzü, 15 günlük pil ömrü gibi detaylara sahip.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor
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    Global pazarın en hızlı büyüyen şirketlerinden realme; ülkemizde de ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Firma Türkiye’deki ikinci akıllı saati olma özelliği taşıyan realme Watch S’i #DahaAkıllıOlmaZamanı sloganıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

    realme Watch S neler sunuyor?

    Realme Watch S akıllı saat modeli, 360 x 360 piksel çözünürlükte 1.3 inç dokunmatik ekrana sahip. Yuvarlak ekranda parlaklığı ortam ışığına göre ayarlayan özel bir sensöre yer verildiğini belirtelim. En yüksek 600 nit parlaklık değeri ile kategorisinde dikkat çekiyor.

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    Ekran yüzeyinde kusursuz ve daha rahat bir dokunuş sağlamak için yuvarlak bir çerçeve ile birlikte 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılırken IP68 sertifikası ile de 1.5 m'ye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor.

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    realme, kullanıcılar ve tanınmış tasarımcılar ile işbirliği içerisinde çalışarak Watch S için modaya uygun kadranlar yarattı. 3 ay boyunca birbirini tekrar etmeden kullanabilecek 100'den fazla kadran mevcut.

    realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor
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    Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor.

    Diğer yandan fiziksel sağlığın en önemli göstergelerinden birisi olan kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyen realme Watch S, doğruluk açısından tıbbi kan oksijen izleme cihazları ile karşılaştırılabilecek kadar yüksek bir seviyede hassas ölçüm yapabiliyor.

    48 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip olan realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryası ile 15 günlük bir şarj ömrü sunabiliyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.

    realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor
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    Kusursuz adım sayma algoritmasıyla yürüyüş veya koşuyu otomatik olarak tespit eden realme Watch S, 16 spor türüne kadar izlemeyi destekliyor. Açık Hava Koşusu, Yürüyüş, Kapalı Alan Koşusu, Açık Hava Bisiklet Sürüşü, Aerobik Kapasitesi, Kuvvet Antrenmanı, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Kapalı Alan Bisiklet Sürüşü, Eliptik, Yoga, Kondisyon Bisikleti, Kondisyon Küreği ve Kriket gibi sporlara yönelik antrenman ölçümünü mümkün kılıyor.

    realme Watch S siyah rengi ile realme’nin Türkiye’deki ikinci akıllı saati olarak, 21 Ocak 2021’den itibaren kullanıcıların beğenisine sunulacak.



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Görünümü güzel çerçevesi de diğer ucuz modellere göre kalın gözükmüyor alınır
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