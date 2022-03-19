Red Bull gösterisinde, iki pilot havada uçaklarını değiştirecek

Enerji içeceği markası Red Bull, aynı zamanda düzenlediği organizasyonlarla da tanınıyor. Şirket, yaklaşan bir gösteride Luke Aikins ve Andy Farrington isimli iki pilotun havadayken tek kişilik uçaklarından atlayıp birbirlerinin uçaklarına ulaşarak yere indireceklerini duyurdu.
Gösteri canlı yayınlanacak
Red Bull, Plane Swap olarak adlandırılan gösteriyi 10 yıldır tasarladıklarını ve artık bunu gerçekleştirmek için hazırlıkların son aşamada olduğunu belirtiyor. Gösteri kapsamında pilotlar, Arizona'daki bir uçak pistinden havalanacaklar ve yaklaşık 14.000 fit (4.267 m) yükseklikte 225 km/s hızla ilerlerken uçaklarından atlayacaklar.
Havada uçaklarını değiştiren pilotlar, uçakların kontrolü ele alarak inişi gerçekleştirecekler. Uçakların burun dalışı yaptıkları sırada hızının fala artmaması için hava sürtünmesinin artırılması amaçlanıyor. Bunun için uçakların tekerlekleri arasından bir platform açılacak.
İki pilotun gerçekleştireceği bu gösteri 25 Nisan'da yapılacak ve Hulu'da canlı olarak yayınlanacak.Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/plane-swap-red-bull/ https://www.redbull.com/us-en/videos/coming-soon-plane-swap Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara