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    İstiflenebilen 'holobrickler' büyük ölçekli hologramlar oluşturmayı mümkün kılacak

    Araştırmacılar, büyük ölçekli ve gerçekçi hologramlar oluşturmak için istiflenebilen holobricklerin kullanıldığı bir kavram kanıtı sundular.                     
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    Gerçekçi holografik görüntüler için holobrickler kullanılacak
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    Gerçek gibi görünen üç boyutlu sanal görüntüler olan hologramlar üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmacılar, birden fazla açıdan görüntülenebilen büyük ve kesintisiz bir 3D görüntü oluşturmak için hologramları bir araya getirebilen bir 'holobrick' kavram kanıtı geliştirdiler.

    Büyük ve geniş görüş açılı holografik ekranlar için ilk adım

    Şimdiye kadar gerçekleştirilen hologram çalışmalarının çoğu düşük çözünürlük veya dar görüş açıları sebebiyle yeterli ilgiyi görmedi. Bu durum üzerine çalışan Cambridge Üniversitesi ve Disney Research araştırmacıları, 'holobricks' kullanarak gerçekçi holografik görüntüleri görüntülemek için yeni bir yöntem geliştirdiler.

    Sunulan kavram kanıtı, büyük ve kesintisiz bir 3D görüntü oluşturmak için hologramların nasıl bir araya getirilebileceğine odaklanıyor. Her holobrick, kalın entegre optiklerle birlikte bilgi dağıtımı için yüksek bant genişliğine sahip bir uzaysal ışık modülatörü kullanıyor.

    Hobrickler, hem geniş görüş alanı hem de büyük boyuta sahip, ölçeklenebilir, uzamsal olarak döşenmiş bir holografik görüntü 3D ekranı oluşturmak üzere sorunsuz bir şekilde istiflenebiliyor. Sistem, aynı nesnenin üç görüntüsünü farklı açılardan birleştiriyor ve bu da bir derinlik hissi yaratıyor.

    Her holobrick, görüntüleri 1024 x 768 piksel çözünürlük, 40 derecelik görüş alanı ve saniyede 24 kare sinematik kare hızı ile tam renkli olarak görüntülemeye olanak tanıyor. Ayrıca holobricklerin modüler olması hologramların boyutunun artırılmasına da izin veriyor.

    Araştırmacılar, bu çalışmalarıyla uzamsal ışık modülatörlerinin şu anda sınırlı olan görüntüleme kapasitesi sorununu çözmenin umut verici bir yolunu bulabileceklerini düşünüyorlar.

    Kaynakça https://newatlas.com/electronics/disney-holobricks-holograms/ https://www.cam.ac.uk/research/news/stackable-holobricks-can-make-giant-3d-images
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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