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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak

    Rockstar'ın PC için merakla beklenen oyunu Red Dead Redemption 2, stüdyo tarafından açıklandığı üzere 5 Kasım'da kullanıcılara Rockstar Games Launcher aracılığıyla sunulacak.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Rockstar tarafından sonunda PC için çıkış tarihi doğrulanan Red Dead Redemption 2, Kasım’ın 5’inde oyunculara sunulacak. Rockstar Games Launcher aracılığıyla oyunu 9 Ekim'de başlayarak ön sipariş verenler, özel bonuslara sahip olacak. 

    Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da sunulacak

    Rockstar Games Launcher'ın yanı sıra Epic Games Store, Green Man Gaming ve Humble Store üzerinden de sunulacak. Oyunun bu sürümlerinde ön siparişler 23 Ekim'de başlayacak. Şaşırtıcı haber ise en popüler oyun platformu olan Steam'e yönelik. Oyun, Steam'de Aralık ayında satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun"

    Rockstar'ın açıklamasına göre RDR2 ile ilgili daha fazla detay, önümüzdeki hafta ortaya çıkarılacak.



    https://www.pcgamer.com/red-dead-redemption-2-pc-announced/ Yorum Yaz
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    soneday 1 hf. en beğenilen
    İşin yoksa Türkçe yama bekle şimdi
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    soneday 6 gün qoqoCAN
    anlatamıyoruz şunu: istediğin kadar yabancı bi dil bil, özgün dilin verdigi keyfi veremiyor
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    qoqoCAN 6 gün
    Hala oyunları anlayacak kadar ingilizceniz yoksa artık ne diyim...
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    1 Avatar
    DPLALİ 2 gün
    İntel HD Graphics’le oynanır mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Perturbator 1 gün DPLALİ
    Zannetmiyorum hocam :(
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    DPLALİ 2 gün
    RDR 2 PC’ye çıkıyormuş ama kaldırmıyor be dolar sağolsun PC toplayamıyoruz.
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    EmreDFace 4 gün
    Valla haberi duyar duymaz rockstargames in sayfasına daldım.
    Çok iyi bir haber ve çok kısa zamanda gelmeside cabası.
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    Mustafa Akyüz 4 gün
    ÜCRETLİ çeviri istiyoruz arkadaşlar yapacaklara başarılar diliyoruz ilk alıcı olarak beni yazın olursa eğer =)
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    ruzbey35 4 gün yeni yorumcu
    Türkçe yama şart akraba :)
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    DH Misafiri 4 gün
    dostlar ben 87 doğumluyum. ilk bilgisayar 96-97 yılında ms-doslu eve girdi. disketlerden oyun oynardım çok çile çekerek. herşey ingilizceydi. sonra 2001 ikinci bilgisayarı aldık. o zaman da herşey ingilizceydi. önümde sözlükle oyun oynardım. şu an öyle bir ingilizce kelime haznem var ki eşim ingilizce öğretmeni o bile şaşırıyor sen bunları nerden biliyorsun diye. okul bana %50 kattıysa %50de oyunlardan öğrendim.
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    DH Misafiri 4 gün
    anadil demek istediniz sanırım.
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    saliharslann 6 gün
    Artık Türkçe alt yazı değil dublaj gerek. Bazı noktalarda Sony ve PlayStation a kızmış olsamda adamlar bize uncharted ı Türkçe dublaj yaparak ne kadar keyif verici olduğunu bize gösterdi.
    Bunu bana ilk tattıran Crysis oyunu oldu. Sen kendi dilinde oynamak istemiyorsan seçmeye bilirsin ama benim seçim hakkımını eleştiremez ve engelleyemezsin.
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    arman09 6 gün
    Alt yazıda yeterli hocam her zaman dublajlar güzel olmuyor
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    Faramir 6 gün
    Süper haber. Sonunda PC'de en çok görmek istediğim oyun geliyor.
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    DH Misafiri 6 gün
    aslında işimiz yoksa yabancı dil öğrenmeli. :)
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