Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak

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Rockstar tarafından sonunda PC için çıkış tarihi doğrulanan Red Dead Redemption 2, Kasım’ın 5’inde oyunculara sunulacak. Rockstar Games Launcher aracılığıyla oyunu 9 Ekim'de başlayarak ön sipariş verenler, özel bonuslara sahip olacak.
Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da sunulacak
Rockstar Games Launcher'ın yanı sıra Epic Games Store, Green Man Gaming ve Humble Store üzerinden de sunulacak. Oyunun bu sürümlerinde ön siparişler 23 Ekim'de başlayacak. Şaşırtıcı haber ise en popüler oyun platformu olan Steam'e yönelik. Oyun, Steam'de Aralık ayında satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun"
Rockstar'ın açıklamasına göre RDR2 ile ilgili daha fazla detay, önümüzdeki hafta ortaya çıkarılacak.
https://www.pcgamer.com/red-dead-redemption-2-pc-announced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok iyi bir haber ve çok kısa zamanda gelmeside cabası.
Bunu bana ilk tattıran Crysis oyunu oldu. Sen kendi dilinde oynamak istemiyorsan seçmeye bilirsin ama benim seçim hakkımını eleştiremez ve engelleyemezsin.
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