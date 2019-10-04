Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak

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Rockstar tarafından sonunda PC için çıkış tarihi doğrulanan Red Dead Redemption 2, Kasım’ın 5’inde oyunculara sunulacak. Rockstar Games Launcher aracılığıyla oyunu 9 Ekim'de başlayarak ön sipariş verenler, özel bonuslara sahip olacak.

Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da sunulacak

Rockstar Games Launcher'ın yanı sıra Epic Games Store, Green Man Gaming ve Humble Store üzerinden de sunulacak. Oyunun bu sürümlerinde ön siparişler 23 Ekim'de başlayacak. Şaşırtıcı haber ise en popüler oyun platformu olan Steam'e yönelik. Oyun, Steam'de Aralık ayında satışa sunulacak.

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Rockstar'ın açıklamasına göre RDR2 ile ilgili daha fazla detay, önümüzdeki hafta ortaya çıkarılacak.

https://www.pcgamer.com/red-dead-redemption-2-pc-announced/