Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun

    Apple'ın geçtiğimiz günlerde hizmete soktuğu video oyun aboneliği hizmeti Apple Arcade'de yer alan popüler 5 oyunu bir araya getirdik. İşte mutlaka denemeniz gereken oyunlar.
    1 hf.
    2,7b
    1
    14
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Apple'ın yeni kullanıma sunduğu oyun abonelik hizmeti olan Apple Arcade, mobil oyunlara yeni bir soluk getirdi. Makalemizde, oyun içi reklam ve satın alımların olmadığı Apple Arcade platformunda yer alan ve kısa sürede popüler olan 5 eğlenceli oyunu bir araya getirdik. Apple'ın oyun servisinin Türkiye fiyatlandırmasının ise aylık 34.99 TL olarak belirlendiğini de söyleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı"

    What the Golf

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    What the Golf oyununun yaratıcıları onu "golften nefret eden insanlar için golf oyunu" veya "aptal fizik temelli bir golf parodisi" olarak tanımlıyorlar. Her ikisinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz ancak bu oyunun klasik bir Arcade tarzı oyun olarak da oldukça sağlam olduğu su götürmez bir gerçek.

    Oyunun amacı seviyeye göre değişiyor ve bu yüzden oyunu tanımlamak biraz zor olabilir. Bazı seviyelerde, sadece bir golf topuyla bayrak direğine çarpmaya çalışıyorsunuz. Diğer seviyelerde de kendinizi bambaşka senaryoların içinde buluyorsunuz. Bu oyunun en iyi yönlerinden biri de hızlı bir şekilde akması.

    Eğer bir yerde sıranızın gelmesini bekliyorsanız, toplu taşımada seyahat ediyorsanız veya sevdiğiniz TV programı reklam arasına girdiyse, muhtemelen What the Golf oyununda birkaç seviye bitirmek için vaktiniz olacak.

    Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    En iyi JRPG oyunlarından ilham alınarak geliştirilen Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, kuşkusuz bu tarzı seven oyuncuların favorisi olmaya aday. Oyunun özellikle mobil platform için son derece iyi ve sürükleyici olduğunu söylemek mümkün. Zira oyunun geliştirici şirketi Cornfox & Brothers, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm'in üzerinde beş yıldır çalıştıklarını belirtiyor.

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Şirket sözcüsü ise "Bu oyunu üçüncü şahıs kamerasıyla, daha iddialı bir hikayeyi ve yeni konumlarla dolu bir dünyayı anlatmak için yaptık." ifadelerini kullanıyor. Eğer gerçek zamanlı aksiyon-macera oyunlarından hoşlanıyorsanız Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm oyununu mutlaka denemeniz tavsiye ediliyor.

    Skate City

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    25 ila 40 yaş arasında bir yerdeyseniz, büyüme aşamasında bir çeşit ekstrem spor oyunlarını mutlaka oynamışsınızdır. Agens Games tarafından geliştirililen Skate City, eğlenceli bir kaykay oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun bir kaykay oyunundan beklenen her şeyi sunduğunu söyleyebiliriz. Kontrolleri oldukça kolay ve yeni başlayanlar için de sıkılmadan alışılabilecek düzeyde.

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Oyunda para kazanmak için çeşitli hedefleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kazandığınız paralarla da kaykaycınıza yeni ekipmanlar ve yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Skate City'nin en sağlam kaykay oyunlarından biri olmaya çalıştığını söylemek mümkün. Gece-gündüz döngüsü, dinamik olarak değişen hava koşulları ve müzikleri ile denemeye değer bir oyun sizi bekliyor.

    Possessions

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Bu oyunu farklı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Possessions, düşük stres seviyeleri arasında oynanan, basit, perspektif tabanlı bir bulmaca oyunu. Amaç ise  kolay: Eşyaları doğru yerlere koyarak odayı tekrar bir araya getirmek. Bakış açınızı değiştirerek, eşyaları odanın içinde doğru ve sığacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Basit bir şekilde başlayan oyunun, giderek karmaşık bir hal aldığını da belirtelim.

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Oyunu bitirdikten sonra, AR versiyonunu iPhone'unuzun kamerasını kullanarak oynayabiliyorsunuz. AR versiyonunda eşyaları belirlediğiniz bir düz zemine oturtuyorsunuz. Bu mod özellikle çocuklar için oldukça eğlenceli ve dikkat çekici olabilir. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Possessions'ın kolay kolay elinizden bırakamayacağınız bir oyun olduğunu söyleyelim.

    The Pinball Wizard

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Eğer langırt tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız The Pinball Wizard sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Oyun son derece eğlenceli olmakla birlikte, aynı zamanda langırta bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Oyunun aslında yarı langırt, yarı RPG türünde olduğunu söylemek mümkün.

    Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun
    Tam Boyutta Gör

    Langırt oynarken aynı zamanda zindanların içindeki canavarlarla da savaşmanız gereken bu oyun size hem para hem de çeşitli yetenekler kazandırıyor. Eğer eski konseptte bir oyuna yeni bir soluk arıyorsanız, The Pinball Wizard'ın size beklediğiniz heyecan ve eğlenceyi sunacağı bir gerçek.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/03/the-best-of-apple-arcade-five-games-that-you-need-to-try-out Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Faramir 1 hf. en beğenilen
    Tek seferlik ücret yapsalar neyse de aylık 35 tl'ye, telefon faturası gibi oyunlara para vermeye değmez.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob 6 gün
    şu aşamada değmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yürüyen Hoparlör 6 gün
    Buna kimse para vermez.İlk ay ücretsiz deneme işe yarar sadece
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    XanthiN 6 gün
    Türkiye fiyatı kazık. XBOX, Origin fiyatları bile bu kadar yüksek değilken mobil oyunlara 35₺ istiyorlar. Biraz pazar araştırması yapıp Türkiyeye özel fiyat uygulamaları gerekiyordu, aksine kurdan pahalı fiyat çekmişler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FenBilgini 6 gün
    Sayonora yok ne biçim liste bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedunar 6 gün
    15 lira olması lazım aylık, bu talebimi apple a iletin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 hf.
    Mobil oyunculuk için bu para çok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atillagoguslu 1 hf.
    Aylık 7-8TL gibi bir fiyatı olsa tamam da 35TL fazla.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    theJuDGe_41 1 hf.
    Oyunların tasarımı, konusu vs. güzel de 2 kere girdikten sonra 3.ye giresiniz gelmiyor. Herhangi bi zorluk yok, rekabet yok, bölümler aynı. İndirip 20 dk oynayın, bi daha giresiniz gelmez
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kerim5100 1 hf.
    Apple'dan maaşlar yatmış bakıyorum :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Faramir 1 hf. en beğenilen
    Tek seferlik ücret yapsalar neyse de aylık 35 tl'ye, telefon faturası gibi oyunlara para vermeye değmez.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf. Faramir
    Tek seferlik ömür boyu bir sürü oyun mu oynatacaklar, hayrat çeşmesi ya bu. Mantığını anlamamışsındır belki, xbox game pass ile aynı. Eğer para ödersen sana kütüphanelerini açıyorlar. Ha sen 35 tl vermezsin ama George 5 dolar verir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2702 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple arcade ve
    5 etiket daha oyun mobil oyun Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı 6 gün Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık 6 gün Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor 6 gün iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı 6 gün Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri 6 gün Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor 6 gün Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor 6 gün Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi 6 gün Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller 6 gün Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak 6 gün İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü 6 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı 1 hf. Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı 1 hf. Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" 1 hf. Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun Sonraki Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi 1 hf. 5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı 1 hf. iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi 1 hf. FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı 1 hf. Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor 1 hf. Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü 1 hf. Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir 1 hf. Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim