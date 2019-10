Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Apple'ın yeni kullanıma sunduğu oyun abonelik hizmeti olan Apple Arcade, mobil oyunlara yeni bir soluk getirdi. Makalemizde, oyun içi reklam ve satın alımların olmadığı Apple Arcade platformunda yer alan ve kısa sürede popüler olan 5 eğlenceli oyunu bir araya getirdik. Apple'ın oyun servisinin Türkiye fiyatlandırmasının ise aylık 34.99 TL olarak belirlendiğini de söyleyelim.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı"

What the Golf

Tam Boyutta Gör

What the Golf oyununun yaratıcıları onu "golften nefret eden insanlar için golf oyunu" veya "aptal fizik temelli bir golf parodisi" olarak tanımlıyorlar. Her ikisinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz ancak bu oyunun klasik bir Arcade tarzı oyun olarak da oldukça sağlam olduğu su götürmez bir gerçek.

Oyunun amacı seviyeye göre değişiyor ve bu yüzden oyunu tanımlamak biraz zor olabilir. Bazı seviyelerde, sadece bir golf topuyla bayrak direğine çarpmaya çalışıyorsunuz. Diğer seviyelerde de kendinizi bambaşka senaryoların içinde buluyorsunuz. Bu oyunun en iyi yönlerinden biri de hızlı bir şekilde akması.

Eğer bir yerde sıranızın gelmesini bekliyorsanız, toplu taşımada seyahat ediyorsanız veya sevdiğiniz TV programı reklam arasına girdiyse, muhtemelen What the Golf oyununda birkaç seviye bitirmek için vaktiniz olacak.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Tam Boyutta Gör

En iyi JRPG oyunlarından ilham alınarak geliştirilen Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, kuşkusuz bu tarzı seven oyuncuların favorisi olmaya aday. Oyunun özellikle mobil platform için son derece iyi ve sürükleyici olduğunu söylemek mümkün. Zira oyunun geliştirici şirketi Cornfox & Brothers, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm'in üzerinde beş yıldır çalıştıklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Şirket sözcüsü ise "Bu oyunu üçüncü şahıs kamerasıyla, daha iddialı bir hikayeyi ve yeni konumlarla dolu bir dünyayı anlatmak için yaptık." ifadelerini kullanıyor. Eğer gerçek zamanlı aksiyon-macera oyunlarından hoşlanıyorsanız Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm oyununu mutlaka denemeniz tavsiye ediliyor.

Skate City

Tam Boyutta Gör

25 ila 40 yaş arasında bir yerdeyseniz, büyüme aşamasında bir çeşit ekstrem spor oyunlarını mutlaka oynamışsınızdır. Agens Games tarafından geliştirililen Skate City, eğlenceli bir kaykay oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun bir kaykay oyunundan beklenen her şeyi sunduğunu söyleyebiliriz. Kontrolleri oldukça kolay ve yeni başlayanlar için de sıkılmadan alışılabilecek düzeyde.

Tam Boyutta Gör

Oyunda para kazanmak için çeşitli hedefleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kazandığınız paralarla da kaykaycınıza yeni ekipmanlar ve yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Skate City'nin en sağlam kaykay oyunlarından biri olmaya çalıştığını söylemek mümkün. Gece-gündüz döngüsü, dinamik olarak değişen hava koşulları ve müzikleri ile denemeye değer bir oyun sizi bekliyor.

Possessions

Tam Boyutta Gör

Bu oyunu farklı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Possessions, düşük stres seviyeleri arasında oynanan, basit, perspektif tabanlı bir bulmaca oyunu. Amaç ise kolay: Eşyaları doğru yerlere koyarak odayı tekrar bir araya getirmek. Bakış açınızı değiştirerek, eşyaları odanın içinde doğru ve sığacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Basit bir şekilde başlayan oyunun, giderek karmaşık bir hal aldığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Oyunu bitirdikten sonra, AR versiyonunu iPhone'unuzun kamerasını kullanarak oynayabiliyorsunuz. AR versiyonunda eşyaları belirlediğiniz bir düz zemine oturtuyorsunuz. Bu mod özellikle çocuklar için oldukça eğlenceli ve dikkat çekici olabilir. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Possessions'ın kolay kolay elinizden bırakamayacağınız bir oyun olduğunu söyleyelim.

The Pinball Wizard

Tam Boyutta Gör

Eğer langırt tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız The Pinball Wizard sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Oyun son derece eğlenceli olmakla birlikte, aynı zamanda langırta bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Oyunun aslında yarı langırt, yarı RPG türünde olduğunu söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Langırt oynarken aynı zamanda zindanların içindeki canavarlarla da savaşmanız gereken bu oyun size hem para hem de çeşitli yetenekler kazandırıyor. Eğer eski konseptte bir oyuna yeni bir soluk arıyorsanız, The Pinball Wizard'ın size beklediğiniz heyecan ve eğlenceyi sunacağı bir gerçek.

https://appleinsider.com/articles/19/10/03/the-best-of-apple-arcade-five-games-that-you-need-to-try-out