Red Magic 8 Pro serisi için küresel çıkış tarihi açıklandı

Red Magic 8 Pro serisi neler sunuyor?
Bildirilenlere göre Nubia Red Magic 8 Pro ailesi, küresel pazarda Red Magic 8 Pro 'Mat' ve 'Void' olmak üzere iki farklı sürümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar arasından dokulu ve opak arka paneli nedeniyle 'Mat' olarak adlandırılan temel model, RGB fan, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunacak. Şeffaf bir tasarıma sahip olan 'Void' sürümü ise, RGB şeritler, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneği ile Pro Plus modelini temel alacak.
Red Magic 8 Pro ailesine 6,8 inç boyutlarında 1.116 x 2.480 çözünürlük, 120Hz yenileme ve 960Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan AMOLED panel ve 16MP ekran altı selfie kamerası eşlik ediyor. Buna ek olarak yeni telefonlar, mobil oyunculuk için 520Hz örnekleme hızında çalışan iki adet tetik tuşuna ev sahipliği yapıyor.
Red Magic 8 Pro ailesinin diğer öne çıkan özellikleri arasında, 65W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil, stereo hoparlörler, çift X ekseni titreşim motoru, 3,5mm jak girişi, 5G ve Wi-Fi 7 desteği yer alıyor. Bununla birlikte serinin temel modeli Red Magic 8 Pro 650 dolar, Red Magic 8 Pro Void modeli ise 800 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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