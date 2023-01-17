Red Magic 8 Pro serisi için küresel çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında amiral gemisi Red Magic 8 Pro ve Red Magic 8 Pro Plus modellerini Çin’de piyasaya süren Nubia, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Bu bağlamda yeni telefonların küresel çıkış tarihi de büyük bir büyük merak konusu oldu diyebiliriz. Bugün marka, Red Magic 8 Pro serisinin 2 Şubat tarihinden itibaren küresel pazarda satışa sunulacağını duyurdu.

Red Magic 8 Pro serisi neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Nubia Red Magic 8 Pro ailesi, küresel pazarda Red Magic 8 Pro 'Mat' ve 'Void' olmak üzere iki farklı sürümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar arasından dokulu ve opak arka paneli nedeniyle 'Mat' olarak adlandırılan temel model, RGB fan, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunacak. Şeffaf bir tasarıma sahip olan 'Void' sürümü ise, RGB şeritler, 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneği ile Pro Plus modelini temel alacak.

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Red Magic 8 Pro ailesine 6,8 inç boyutlarında 1.116 x 2.480 çözünürlük, 120Hz yenileme ve 960Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan AMOLED panel ve 16MP ekran altı selfie kamerası eşlik ediyor. Buna ek olarak yeni telefonlar, mobil oyunculuk için 520Hz örnekleme hızında çalışan iki adet tetik tuşuna ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında Red Magic 8 Pro serisi, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama destekli Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye ise, 20.000 RPM’lik özel bir fan ve soğutma çözümü eşlik ediyor. Bununla birlikte her iki model, arka tarafında 50MP Samsung GN5 birincil, 8MP ultra geniş ve 1MP makro kameralarından oluşan üçlü bir sensör tasarımı ile karşımıza çıkacak.

Red Magic 8 Pro ailesinin diğer öne çıkan özellikleri arasında, 65W hızlı şarj destekli 6.000mAh pil, stereo hoparlörler, çift X ekseni titreşim motoru, 3,5mm jak girişi, 5G ve Wi-Fi 7 desteği yer alıyor. Bununla birlikte serinin temel modeli Red Magic 8 Pro 650 dolar, Red Magic 8 Pro Void modeli ise 800 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Red Magic 8 Pro serisi için küresel çıkış tarihi açıklandı