Xiaomi 13 Ultra için kötü haber: Ertelenmiş olabilir

Xiaomi 13 Ultra beklenenden daha geç piyasaya sürülebilir
Digital Chat Station'a göre Çin merkezli akıllı telefon üreticileri OPPO ve Honor, Çin Yeni Yılı kutlamaları (22 Ocak) nedeniyle amiral gemisi telefonlarını Şubat ortasında piyasaya sürecek. Bununla birlikte sızıntı kaynağı, Xiaomi 13 Ultra'nın da bu gecikmelerden etkileceğini ve Çin pazarında Mart sonu veya Nisan başında piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Bilindiği üzere yakın tarihli sızıntılar, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra'nın MWC 2023'te küresel olarak tanıtılacağını ortaya çıkarmıştı. Görünüşe göre Xiaomi, MWC planlarını değiştirmedi. Ancak yeni etkinlikte amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra karşımıza çıkmayacak.
Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Ultra, 1inç 50MP Sony IMX989 içeren dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca bu kameralara PDAF otomatik odaklama ve birincil kamera tarafında gimbal optimizasyonunun eşlik etmesi bekleniyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 ile desteklenecek yeni amiral gemisi, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 500 GB/1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleri ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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