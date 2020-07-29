Red Magic tam kablosuz oyuncu kulaklıkları duyuruldu

Tam kablosuz kulaklık sınıfında da artık yavaş yavaş oyuncu modelleri görmeye başlıyoruz. Tam kablosuz oyuncu kulaklıklarında en önemli özellik gecikme süreleri olarak öne çıkıyor. Red Magic kablosuz kulaklık buna son örnek.

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Red Magic TWS özellikleri ve fiyatı

Red Magic tam kablosuz kulaklık modeli firmanın kendi oyuncu odaklı akıllı telefonlarına yönelik olarak geliştirildi ve düşük gecikme sürelerine odaklanıyor. Uyumlu Red Magic telefonlarında gecikme süresi 39ms seviyesine kadar iniyor. Diğer telefonlarda ise 60ms seviyelerinde gerçekleşiyor.

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Kulaklığın tasarımı kulağın kıvrımlarına girecek ve sağlam duracak şekilde boynuz barındırıyor. Dış kısmın kenarlarında LED aydınlatma mevcut. Tam ortada ise batarya LED bildirimi yer alıyor. Şarj esnasında aydınlatmalar ahenkli bir şekilde ışık saçıyor.

Kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar kullanılıyor ancak muhtemelen kılıftaki dahili batarya sayesinde bunu başarıyor. Kılıfın kapağını açar açmaz kulaklık ve telefon eşleşiyor. Red Magic TWS kablosuz kulaklıklar 42$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

https://www.gizchina.com/2020/07/28/red-magic-tws-gaming-earbuds-released/

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