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    nubia Z60 Ultra artık daha güçlü

    nubia Z60 Ultra Leading Version adıyla tanıtılan yeni versiyon daha yüksek işlemci hızları sayesinde yapay zekâ algoritmalarını cihaz üzerinde daha verimli bir şekilde çalıştırabiliyor.
    nubia Z60 Ultra Leading Version Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonlarında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setli ilk akıllı telefonlardan biri olarak duyurulan nubia Z60 Ultra amiral gemisi önemli bir iyileştirme aldı ve eskiye göre daha iyi bir performans yakaladı.

    nubia Z60 Ultra Leading Version özellikleri ve fiyatı

    • 6.8 inçlik 120Hz OLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
    • 8GB/12GB/ 16GB RAM
    • 256GB/512GB/1TB depolama
    • 50MP + 64MP (periskop telefoto) + 50MP (ultra geniş) arka kamera
    • 12MP/16MP ön kamera
    • 6000 mAh batarya, 80w kablolu şarj
    • Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C

    nubia Z60 Ultra Leading Version modeli yonga setindeki Cortex-X4 çekirdeğini 3.4GHz, grafik birimini de 1GHz olarak hız aşırtarak performansı iyileştiriyor. Firma bu artışın cihaz üzeri yapay zekâ algoritmalarını daha verimli hale getirdiğini belirtiyor.

    NeoVision AI Photography System 2.0 algoritması ile fotoğraflar iyileştirilirken ana kamera Sony 9 Series sensör ile güncellenmiş. Ayrıca ön kameranın da daha iyi özçekim için iyileştirilmiş bir algoritma ile geldiği belirtiliyor.

    nubia Z60 Ultra Leading Version fiyatı

    • nubia Z60 Ultra 8GB/256GB       -729 Euro
    • nubia Z60 Ultra 12GB/256GB     - 779 Euro
    • nubia Z60 Ultra 16GB/512GB      -879 Euro
    • nubia Z60 Ultra 16GB/1TB           -979 Euro
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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