nubia Z60 Ultra artık daha güçlü

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonlarında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setli ilk akıllı telefonlardan biri olarak duyurulan nubia Z60 Ultra amiral gemisi önemli bir iyileştirme aldı ve eskiye göre daha iyi bir performans yakaladı.

nubia Z60 Ultra Leading Version özellikleri ve fiyatı

6.8 inçlik 120Hz OLED ekran

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

8GB/12GB/ 16GB RAM

256GB/512GB/1TB depolama

50MP + 64MP (periskop telefoto) + 50MP (ultra geniş) arka kamera

12MP/16MP ön kamera

6000 mAh batarya, 80w kablolu şarj

Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C

Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay önce eklendi

nubia Z60 Ultra Leading Version modeli yonga setindeki Cortex-X4 çekirdeğini 3.4GHz, grafik birimini de 1GHz olarak hız aşırtarak performansı iyileştiriyor. Firma bu artışın cihaz üzeri yapay zekâ algoritmalarını daha verimli hale getirdiğini belirtiyor.

NeoVision AI Photography System 2.0 algoritması ile fotoğraflar iyileştirilirken ana kamera Sony 9 Series sensör ile güncellenmiş. Ayrıca ön kameranın da daha iyi özçekim için iyileştirilmiş bir algoritma ile geldiği belirtiliyor.

nubia Z60 Ultra Leading Version fiyatı

nubia Z60 Ultra 8GB/256GB -729 Euro

nubia Z60 Ultra 12GB/256GB - 779 Euro

nubia Z60 Ultra 16GB/512GB -879 Euro

nubia Z60 Ultra 16GB/1TB -979 Euro

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nubia Z60 Ultra Leading Version tanıtıldı: İşte özellikleri ve fi