nubia Z60 Ultra artık daha güçlü

- nubia Z60 Ultra Leading Version özellikleri ve fiyatı
- nubia Z60 Ultra Leading Version fiyatı
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nubia Z60 Ultra Leading Version özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik 120Hz OLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
- 8GB/12GB/ 16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB depolama
- 50MP + 64MP (periskop telefoto) + 50MP (ultra geniş) arka kamera
- 12MP/16MP ön kamera
- 6000 mAh batarya, 80w kablolu şarj
- Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C
nubia Z60 Ultra Leading Version modeli yonga setindeki Cortex-X4 çekirdeğini 3.4GHz, grafik birimini de 1GHz olarak hız aşırtarak performansı iyileştiriyor. Firma bu artışın cihaz üzeri yapay zekâ algoritmalarını daha verimli hale getirdiğini belirtiyor.
NeoVision AI Photography System 2.0 algoritması ile fotoğraflar iyileştirilirken ana kamera Sony 9 Series sensör ile güncellenmiş. Ayrıca ön kameranın da daha iyi özçekim için iyileştirilmiş bir algoritma ile geldiği belirtiliyor.
nubia Z60 Ultra Leading Version fiyatı
- nubia Z60 Ultra 8GB/256GB -729 Euro
- nubia Z60 Ultra 12GB/256GB - 779 Euro
- nubia Z60 Ultra 16GB/512GB -879 Euro
- nubia Z60 Ultra 16GB/1TB -979 Euro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.