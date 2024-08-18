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    Anlık Bildirim

    ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı

    ZTE, Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonu Nubia Flip I'in yeni nesli Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı. İşte IMEI veritabanında ortaya çıkan cihazın detayları:
    ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışıyor
    ZTE katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabeti artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk katlanabilir telefonunu Nubia Flip I'i piyasaya süren ZTE, yakın zamanlı yeni bir rapora göre şimdilerde serinin yeni üyesi Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı. 

    Nubia Flip II, IMEI veritabanında ortaya çıktı

    Nubia Flip II, NX732J model numarası ile IMEI veritabanında ortaya çıktı. Bu yeni akıllı telefonun teknik özellikleri şu anda bilinmiyor. Ancak Nubia Flip 5G'nin geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Nubia Flip 5G'nin özelliklerini hatırlatmak gerekirse 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inçlik bir AMOLED kapak ekranına sahip cihaz, ön tarafta ise 6,9 inçlik 2160Hz PWM karartma, 120Hz yenileme hızı ve tam DCI-P3 renk gamına sahip bir FHD+ ekrana sahip.

    ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setiyle desteklenen cihaz, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip ve 73 dakikada tam şarja ulaşabilen 4310 mAh bataryaya sahip cihaz ayrıca NFC teknolojisine de sahip. Son olarak Nubia Flip 5G'nin Şubat 2024'te tanıtıldığını düşünülürse, bu yeni katlanabilir akıllı telefonun Şubat 2025'te tanıtılması da kuvvetle muhtemel
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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