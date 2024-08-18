ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı

Nubia Flip II, NX732J model numarası ile IMEI veritabanında ortaya çıktı. Bu yeni akıllı telefonun teknik özellikleri şu anda bilinmiyor. Ancak Nubia Flip 5G'nin geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Nubia Flip 5G'nin özelliklerini hatırlatmak gerekirse 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inçlik bir AMOLED kapak ekranına sahip cihaz, ön tarafta ise 6,9 inçlik 2160Hz PWM karartma, 120Hz yenileme hızı ve tam DCI-P3 renk gamına sahip bir FHD+ ekrana sahip.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.