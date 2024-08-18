ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı

ZTE katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabeti artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk katlanabilir telefonunu Nubia Flip I'i piyasaya süren ZTE, yakın zamanlı yeni bir rapora göre şimdilerde serinin yeni üyesi Nubia Flip II üzerinde çalışmalara başladı.

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Nubia Flip II, IMEI veritabanında ortaya çıktı

Nubia Flip II, NX732J model numarası ile IMEI veritabanında ortaya çıktı. Bu yeni akıllı telefonun teknik özellikleri şu anda bilinmiyor. Ancak Nubia Flip 5G'nin geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Nubia Flip 5G'nin özelliklerini hatırlatmak gerekirse 466 x 466 piksel çözünürlüklü 1,43 inçlik bir AMOLED kapak ekranına sahip cihaz, ön tarafta ise 6,9 inçlik 2160Hz PWM karartma, 120Hz yenileme hızı ve tam DCI-P3 renk gamına sahip bir FHD+ ekrana sahip.

Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setiyle desteklenen cihaz, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip ve 73 dakikada tam şarja ulaşabilen 4310 mAh bataryaya sahip cihaz ayrıca NFC teknolojisine de sahip. Son olarak Nubia Flip 5G'nin Şubat 2024'te tanıtıldığını düşünülürse, bu yeni katlanabilir akıllı telefonun Şubat 2025'te tanıtılması da kuvvetle muhtemel

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ZTE, yeni katlanabilir telefonu Nubia Flip II üzerinde çalışıyor