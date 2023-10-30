Redmi 13C'nin bütün özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Redmi 13C'nin bu kez de kutu açılış videosu ve özellikleri ortaya çıktı. İspanyol bir Youtube kanalında ortaya çıkan kutu açılış videosu telefonun bütün özelliklerini ortaya koyuyor.​​​​​​

Redmi 13C'nin özellikleri

Telefonun özelliklerine baktığımızda; 6.59 inç büyüklüğünde Full HD, 90 Hz, IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Ekran, HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla ülkemizde de satılan selefi Redmi 12C'ye göre önemli ölçüde iyileşmiş görünüyor. Görece kalın çerçevelere sahip ekranda damla çektikli bir yapı tercih edilmiş. Plastik kasaya sahip telefonun üç renk seçeneği mevcut: yeşil, mavi ve parlak siyah.

Arka tarafta iki yuvarlak ada içerisinde üç adet kamera bulunuyor. Ana kamera 50 MP, ultra geniş kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ek olarak da 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer verilmiş. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Redmi 12C'de olmayan ultra geniş kamera da yine önemli bir iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor.

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İşlemci tarafında giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Mediatek Helio G85 platformu kullanılmış. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı seçeneğin de bulunması muhtemel. Redmi 12C'de ise 4GB RAM bulunuyor. Xiaomi bu konuda da bir iyileştirmede bulunmuş.

Yazılım tarafında ise Android 13 temelli MIUI bulunuyor. 5.000 mAh pile sahip olan telefon 18 Watt şarj hızını destekliyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.

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Redmi 13C'nin özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı