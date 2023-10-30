Redmi 13C'nin bütün özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı

Redmi 13C'nin özellikleri
Telefonun özelliklerine baktığımızda; 6.59 inç büyüklüğünde Full HD, 90 Hz, IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Ekran, HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla ülkemizde de satılan selefi Redmi 12C'ye göre önemli ölçüde iyileşmiş görünüyor. Görece kalın çerçevelere sahip ekranda damla çektikli bir yapı tercih edilmiş. Plastik kasaya sahip telefonun üç renk seçeneği mevcut: yeşil, mavi ve parlak siyah.
Arka tarafta iki yuvarlak ada içerisinde üç adet kamera bulunuyor. Ana kamera 50 MP, ultra geniş kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ek olarak da 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer verilmiş. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Redmi 12C'de olmayan ultra geniş kamera da yine önemli bir iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor.
İşlemci tarafında giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Mediatek Helio G85 platformu kullanılmış. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı seçeneğin de bulunması muhtemel. Redmi 12C'de ise 4GB RAM bulunuyor. Xiaomi bu konuda da bir iyileştirmede bulunmuş.
Yazılım tarafında ise Android 13 temelli MIUI bulunuyor. 5.000 mAh pile sahip olan telefon 18 Watt şarj hızını destekliyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.