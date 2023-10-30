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    Redmi 13C'nin bütün özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonu Redmi 13C'nin özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı.  Selefine göre önemli iyileştirmeler sunan telefonun özellikleri neler hep birlikte bakalım.

    Redmi 13C'nin özellikleri ve kutu açılış videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Redmi 13C'nin bu kez de kutu açılış videosu ve özellikleri ortaya çıktı. İspanyol bir Youtube kanalında ortaya çıkan kutu açılış videosu telefonun bütün özelliklerini ortaya koyuyor.​​​​​​

    Redmi 13C'nin özellikleri

    Telefonun özelliklerine baktığımızda; 6.59 inç büyüklüğünde Full HD, 90 Hz, IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. Ekran, HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla ülkemizde de satılan selefi Redmi 12C'ye göre önemli ölçüde iyileşmiş görünüyor. Görece kalın çerçevelere sahip ekranda damla çektikli bir yapı tercih edilmiş. Plastik kasaya sahip telefonun üç renk seçeneği mevcut: yeşil, mavi ve parlak siyah.

    Arka tarafta iki yuvarlak ada içerisinde üç adet kamera bulunuyor. Ana kamera 50 MP, ultra geniş kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ek olarak da 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer verilmiş. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Redmi 12C'de olmayan ultra geniş kamera da yine önemli bir iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor.

    İşlemci tarafında giriş seviyesi telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Mediatek Helio G85 platformu kullanılmış. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı seçeneğin de bulunması muhtemel. Redmi 12C'de ise 4GB RAM bulunuyor. Xiaomi bu konuda da bir iyileştirmede bulunmuş.

    Yazılım tarafında ise Android 13 temelli MIUI bulunuyor. 5.000 mAh pile sahip olan telefon 18 Watt şarj hızını destekliyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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