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    Samsung Galaxy A15 5G'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung yakında yeni bir A serisi akıllı telefon çıkaracak. Güvenilir bir kaynak Galaxy A15 5G adı altında çıkış yapacak cihazın temel özelliklerini ve başlangıç fiyatını açıkladı.
    Samsung Galaxy A15 5G'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung bundan birkaç hafta önce giriş seviyesi Galaxy A05 ve Galaxy A05s modellerini piyasaya sürmüştü. Güney Koreli üretici şimdi ise yeni bir A serisi telefon sunmaya hazırlanıyor. Galaxy A15 5G isimli cihazın temel özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon MediaTek'in Dimensity 6100+ platformundan güç alacak. Galaxy A14 5G'nin doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacağını belirtelim. Aynı zamanda Helio G99 yonga setiyle donatılmış bir 4G varyantı da olacak.

    Galaxy A15 5G hakkında bilinenler

    Galaxy A15 5G'nin FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç ekran taşıması bekleniyor. Kaynağa göre akıllı telefon 149 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Muhtemelen cihazın en temel konfigürasyonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içerecek.

    Sızdırılan özellikler cihazın Galaxy A14 5G'ye çok benzeyeceğini gösteriyor. Büyük olasılıkla akıllı telefonda 50 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 13 megapiksel ön kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 34 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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