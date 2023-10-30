Samsung Galaxy A15 5G'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon MediaTek'in Dimensity 6100+ platformundan güç alacak. Galaxy A14 5G'nin doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacağını belirtelim. Aynı zamanda Helio G99 yonga setiyle donatılmış bir 4G varyantı da olacak.
Galaxy A15 5G hakkında bilinenler
Galaxy A15 5G'nin FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç ekran taşıması bekleniyor. Kaynağa göre akıllı telefon 149 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Muhtemelen cihazın en temel konfigürasyonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içerecek.
Sızdırılan özellikler cihazın Galaxy A14 5G'ye çok benzeyeceğini gösteriyor. Büyük olasılıkla akıllı telefonda 50 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 13 megapiksel ön kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.