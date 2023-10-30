Tam Boyutta Gör Samsung bundan birkaç hafta önce giriş seviyesi Galaxy A05 ve Galaxy A05s modellerini piyasaya sürmüştü. Güney Koreli üretici şimdi ise yeni bir A serisi telefon sunmaya hazırlanıyor. Galaxy A15 5G isimli cihazın temel özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon MediaTek'in Dimensity 6100+ platformundan güç alacak. Galaxy A14 5G'nin doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacağını belirtelim. Aynı zamanda Helio G99 yonga setiyle donatılmış bir 4G varyantı da olacak.

Galaxy A15 5G hakkında bilinenler

Galaxy A15 5G'nin FullHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç ekran taşıması bekleniyor. Kaynağa göre akıllı telefon 149 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Muhtemelen cihazın en temel konfigürasyonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içerecek.

Sızdırılan özellikler cihazın Galaxy A14 5G'ye çok benzeyeceğini gösteriyor. Büyük olasılıkla akıllı telefonda 50 + 5 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 13 megapiksel ön kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.

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Samsung Galaxy A15 5G'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı