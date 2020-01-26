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    Geekbench'te Redmi 8A için Android 10 güncellemesinin ayak sesleri

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 8A, Android 10 işletim sistemiyle Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu da Redmi 8A için Android 10 güncellemesi bekleyenleri heyecanlandırdı.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Geekbench'te Redmi 8A için Android 10 güncellemesinin ayak sesleri
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    Geekbench testinde ortaya çıkan Android 10 yüklü Xiaomi Redmi 8A, güncelleme bekleyenleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında MIUI 11 kullanıcı arabirimine kavuşan Redmi 8A, işletim sistemi tarafında ise herhangi bir güncelleme almamıştı. Xiaomi, her ne kadar Android 10 işletim sisteminin beraberinde getirdiği yeniliklerin büyük çoğunluğunu MIUI 11 ile sunsa da kullanıcıların gözü Android 10 güncellemesinde. 

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    Ayrıca Bkz. "Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım"

    Android 10 güncellemesi yolda olabilir

    Ortaya çıkan test sonuçları, Xiaomi'nin Redmi 8A için Android 10 işletim sistemini test ettiğine işaret ediyor. Bu da güncelleme bekleyen Redmi 8A kullanıcıları için bir umut ışığı oldu. 

    Android 10 yüklü modelin test skorlarına bakacak olursak; tekli çekirdek testinden 864 puan alan telefon, 8 çekirdek birden yük altındayken ise 3669 puan elde etmiş. 

    Güncelleme çıkmadan yorum yapmak yanlış ama Geekbench Browser'dan Android 9 yüklü Redmi 8A ile Android 10 yüklü Redmi 8A'nın test skorlarını karşılaştırdığımızda, Android 10 yüklü modelin çoklu çekirdek skorunun bir tık daha iyi olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla Xiaomi birtakım yazılımsal optimizsayonlarla birlikte, performans iyileştirmeleri yapmış olabilir. 



    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15169331 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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