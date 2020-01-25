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    Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım

    Geçtiğimiz haftalarda arama sonuçlarının tasarımını güncelleyen Google, kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Arama sonuçlarının görünümü tekrardan değişecek. İşte detaylar:
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    Web Siteleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım
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    Geçtiğimiz haftalarda arama sonuçlarının tasarımını güncelleyen Google, kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Yapılan tasarım değişikliğiyle birlikte, site adresi ve ikonunun arama sonuçlarının üzerinde görüntülenmesi, kullanıcıların aradıkları şeyin sonuçlarının dağınık listelenmesine yol açtı.

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    Yeni tasarıma reklam tıklamalarını arttırmak için mi geçildi?

    Arama devi Google, geçtiğimiz yıl mobil görünümde arama sonuçlarının üstünde site simgelerine yer vermeye başlamıştı. Bilginin kaynağını daha belirgin hale getirmeyi amaçlayan bu tasarım değişikliği, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak aynı tasarım masaüstünde de uygulanınca tepkiler gecikmedi. Zira arama sonuçlarının dağınık görünmesinden yakınan kullanıcılar, aynı zamanda bu değişkliğin reklam tıklamalarını arttırmak için yapıldığını düşünmeye başladı. 

    Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım
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    Google'ın tasarım değişikliğiyle birlikte, arama ağı reklamları da kalın bir Ad simgesiyle listelenmeye başladı. Reklamların arama sonuçlarıyla benzer şekilde ikon ile listelenmesi, kullanıcıların reklam ve arama sonuçlarını karıştırmasına neden oldu. Bu da  "Arama ağı reklamlarının etkileşimini arttırmak için mi böyle bir tasarım değişikliğine gidildi?" sorusunu akıllara getirdi. Zira önceki tasarımda reklamlar ile arama sonuçları, kolay bir şekilde ayırt edilebiliyordu. 

    Gelen tepkiler üzerine Twitter'dan açıklama yapan Google; kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine, daha iyi bir arama sonuçları deneyimi sunabilmek adına, ikonların konumu için yeni tasarım arayışları içerisinde olduklarını belirtiyor.



    https://twitter.com/searchliaison/status/1220768238490939394 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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