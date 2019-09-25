5.000 mAh pile sahip bütçe dostu Redmi 8A resmen duyuruldu

Xiaomi bugün Redmi 8A olarak adlandırılan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon çıkardı. Cihaz isminden de anlaşılabileceği gibi mevcut Redmi 7A'nın devamı niteliğinde piyasaya sürüldü. Doğal olarak bir dizi iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

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Redmi 8A, HD+ çözünürlükte 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran yüzeyi giriş seviyesi akıllı telefonlarda görmeye pek alışkın olmadığımız Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Redmi 8A Özellikleri

Sekiz çekirdekli Snapdragon 439 yonga seti ile güçlendirilen cihaz 2/3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Yeterli gelmemesi halinde hafızayı microSD kart kullanarak 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

Redmi 8A'nın arka tarafında yapay zeka özellikli 12 megapiksellik tek bir kamera görev yapıyor. Önünde ise 8 megapiksel selfie kamerası var. Akıllı telefon 18W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir pil içeriyor.

Telefon Android Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Günbatımı Kırmızısı, Okyanus Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere üç renk seçeneği mevcut.

Redmi 8A Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Redmi 8A şu anda sadece Hindistan'da piyasaya sürüldü ancak önümüzdeki aylarda diğer pazarlara da gelebilir.

Akıllı telefonun 2 GB RAM + 32 GB depolama alanına sahip modeli 91 dolar fiyat etiketi taşıyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu ise 98 dolar karşılığında satılacak.