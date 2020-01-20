“Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor

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Fransa merkezli geliştrici Ubisoft, uzun bir süredir her yıl piyasaya sürdüğü dev bütçeli oyunlarla oldukça etkileyici bir kataloğa sahip. Oldukça zor olan bu süreç, bir başarıymış gibi görünse de ne yazık ki birçok oyun sever için önemli bir eleştiri noktası. Zira birbirinin kopyası mekaniklere sahip oyunlar, birçok oyuncuya yeni bir deneyim vadetmiyor.

Şirketin özellikle açık dünya oyunu stratejisine yönelik getirilen bu eleştiriler, anlaşılan Ubisoft koridorlarında da yankılanmaya başlamış. Özellikle Ghost Recon Breakpoint’in yaşattığı başarısızlıkla tüm duyurulan oyunları erteleyen şirket, anonim bir kaynağa göre ise editör kadrosunda değişikliğe gidecek.

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Video Games Chronicle’a (VGC) konuşan kaynak, geliştiricinin benzer oyunlar çıkarmak adına böyle bir değişikliğe gittiğini ifade ederken “Bir önceki editör kadrosunda, sadece bir ya da iki kişinin fikri değerlendiriliyor ve bunlar oyunlara ithal ediliyordu. Bu yüzden aynı zevkin ürünü ve birbirinin kopyası oyunlar görüyorduk.” sözlerini sarf etmiş.

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VGC, Ubisoft’un yaptığı resmi açıklamaya da yer vermiş. Şirketten yapılan açıklamada, “Oyunculara en benzersiz deneyimleri yaşatmak gayretinde olan geliştiricilerimize daha iyi yön vermek için editör kadromuzu güçlendiriyoruz.” ifadelerine yer verilmiş.

Aslına bakılırsa Assassin’s Creed serisinin son oyunları Origins ve Odyssey’de söz konusu değişiklikleri yavaş yavaş hissetmeye başlamıştık. Rol yapma dinamiklerinin dâhil edildiği son iki oyun, az da olsa farklılık yaratmaya başlamıştı. Bir açık dünya oyunu olmayan Rainbow Six Siege’in başarısı da ortada. Şirketin klasik açık dünya oyunu tarifinden vazgeçmek istemesi, bu tür oyunlara en çok yatırımı yapan geliştiricilerden olan Ubisoft ve biz oyuncular için güzel bir gelişme.

https://wccftech.com/the-ubisoft-open-world-game-might-be-done-as-the-publisher-makes-internal-changes-to-diversify-lineup/

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