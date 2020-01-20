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    “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor

    Özellikle açık dünya oyunları stratejisi eleştirilen Ubisoft, bu oyunların birbirinin kopyası dinamiklerle geldiği çığlıklarına artık kulaklarını tıkamayacak. Editör kadrosu değişikliği yolda.
    2 gün
    4,2b
    3
    21
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor
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    Fransa merkezli geliştrici Ubisoft, uzun bir süredir her yıl piyasaya sürdüğü dev bütçeli oyunlarla oldukça etkileyici bir kataloğa sahip. Oldukça zor olan bu süreç, bir başarıymış gibi görünse de ne yazık ki birçok oyun sever için önemli bir eleştiri noktası. Zira birbirinin kopyası mekaniklere sahip oyunlar, birçok oyuncuya yeni bir deneyim vadetmiyor.

    Şirketin özellikle açık dünya oyunu stratejisine yönelik getirilen bu eleştiriler, anlaşılan Ubisoft koridorlarında da yankılanmaya başlamış. Özellikle Ghost Recon Breakpoint’in yaşattığı başarısızlıkla tüm duyurulan oyunları erteleyen şirket, anonim bir kaynağa göre ise editör kadrosunda değişikliğe gidecek.

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    Video Games Chronicle’a (VGC) konuşan kaynak, geliştiricinin benzer oyunlar çıkarmak adına böyle bir değişikliğe gittiğini ifade ederken “Bir önceki editör kadrosunda, sadece bir ya da iki kişinin fikri değerlendiriliyor ve bunlar oyunlara ithal ediliyordu. Bu yüzden aynı zevkin ürünü ve birbirinin kopyası oyunlar görüyorduk.” sözlerini sarf etmiş.

    “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor
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    VGC, Ubisoft’un yaptığı resmi açıklamaya da yer vermiş. Şirketten yapılan açıklamada, “Oyunculara en benzersiz deneyimleri yaşatmak gayretinde olan geliştiricilerimize daha iyi yön vermek için editör kadromuzu güçlendiriyoruz.” ifadelerine yer verilmiş.

    Aslına bakılırsa Assassin’s Creed serisinin son oyunları Origins ve Odyssey’de söz konusu değişiklikleri yavaş yavaş hissetmeye başlamıştık. Rol yapma dinamiklerinin dâhil edildiği son iki oyun, az da olsa farklılık yaratmaya başlamıştı. Bir açık dünya oyunu olmayan Rainbow Six Siege’in başarısı da ortada. Şirketin klasik açık dünya oyunu tarifinden vazgeçmek istemesi, bu tür oyunlara en çok yatırımı yapan geliştiricilerden olan Ubisoft ve biz oyuncular için güzel bir gelişme.



    https://wccftech.com/the-ubisoft-open-world-game-might-be-done-as-the-publisher-makes-internal-changes-to-diversify-lineup/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    UnicornKnight 2 gün en beğenilen
    algı falan değil, buz gibi bir gerçeklik o.
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    olağan_şüpheli 2 gün
    Kopya oyun olduğu için değil satmadığı için değişikliğe gidiyor
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    ShapeD-WuSSy 2 gün
    Kolay oyun yapalım casual'e hitap edelim zihniyetinden kurtul ubisoft.Prince of persia sands of time zamanına dön.Bak adamlar sekiro diye oyun yaptılar yılın oyunu seçildi.
    Kolay oyun yapalım casual'e hitap edelim zihniyetinden kurtul ubisoft.Prince of persia sands of time zamanına dön.Bak adamlar sekiro diye oyun yaptılar yılın oy...
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    omerfak 1 gün
    Kopya olması neyse güzel oyunun kopyası da güzel oluyor ama buglar glitchler microtransactionlar yüksek fiyatlar oyundan aldığınız zevki öldürüyor. Hele PC'de optimizasyon çok kötü. Low ayara alıyorum 50 fps ultra ayara alıyorum yine 50 fps.
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    Babblebabble 1 gün
    Geçenlere bir konuya yazmıştım bu EA ve Ubisoft bu zeka geriliğiyle hâlâ nasıl ayakta, hayret diye. Öyle bir iç çekerek sitemle yazmıştım ki bi sinyal falan gitmiş galiba
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    m-99 2 gün
    Bas geç birbirinin aynısı oyunları çakıp duruyorlar senelerdir. Algı değil gerçek.
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    olağan_şüpheli 2 gün
    Kopya oyun olduğu için değil satmadığı için değişikliğe gidiyor
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    Rektifier 2 gün yeni yorumcu
    Ubisoft'un tüm popüler franchise oyunları fetch quest'dir, side quest'dir collectable'lardır.

    Her AC oyunu uzun trailing görevidir hikaye denen şey aslında trailing görevlerine eşlik eden salatadır.


    Her farcry oyunu silah ve ekipman toplamak için yapılan yada hiçbir amacı olmayan sidequestdir oyunun son görevi sadece main quest'dir o da kötü adamı öldür tarzı 8yaşında bir veletin yazcağı senaryo kadar derindir.

    Bug'lar,glitchler,çöp portlar ise hepsinin ortak yanıdır

    youtube.com/...

    youtube.com/...
    youtube.com/...


    youtube.com/...
    Yanıtla +6
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    takami59 2 gün
    "sadece bir ya da iki kişinin fikri değerlendiriliyor" abi şaka mı bu? iki tane eleman kendine oyun yaptırıyormuş bugisoft'a da haberimiz yok. division 2 yi hiç(!) ettiler duruyor öyle. yani bunu görmek, oyunlarının birbirine benzediğini fark etmek bu kadar uzun sürmemeli yav... demek ki kendileri oynamıyor oyunları. neyse umarım aklı başında oyundan anlayan adamlar gelir de toparlanır.
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    Draken 24 2 gün yeni yorumcu
    Asassin's Creed serisini rezil ettiler son sürümlerin performansı eski ve ortalama sistemlerde çok düşük üstelik sürekli aynı oyunun farklı varyasyonları artık baydı. Dead Space'e bakın 3 tane oyun çıktı ve olayı bitirdiler. Bunlar 29348249823849234894 tane assassin's creed yaptılar üstelik yeni sürümler müthiş işlemci gücü gerektiriyor ve abuk sabuk rpg tarzı birşeyler de eklemişlerdi mısır da geçen oyuna hiç zevk almadım ve 10 dk sonra oyunu sildim zaten
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    CWaRRioR 2 gün Draken 24
    Serinin hayranı değilim ama Odyssey'i çok başarılı buldum açıkçası. Saatlerce sıkılmadan oynadım. Eksi oyunlardaki tek düze tekrarlı oyundan pek eser kalmamış. İçerik açısından kıyaslanamayacak kadar zengin bence.

    Tabi bu oyuna Assassin's Creed değil de başka bir isim verseler daha iyi olurmuş. Mitolojik yaratıkların bulunduğu ve karakterin savaş meydanında göğüs göğüse çarpıştığını da düşünürsek, Assassin kısmı neresi diyor insan :)
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    ShapeD-WuSSy 2 gün
    Kolay oyun yapalım casual'e hitap edelim zihniyetinden kurtul ubisoft.Prince of persia sands of time zamanına dön.Bak adamlar sekiro diye oyun yaptılar yılın oyunu seçildi.
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    TheNewAtilla 1 gün ShapeD-WuSSy
    Sekiro, division 2 kadar bile satmadı.



    Ac markası ölene kadar prince of persia beklemeyin
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    ShapeD-WuSSy 2 gün
    Capcom'u örnek al, capcom da rezil etti serilerini sonra düzeltti adamlar bombaları ard arda patlatıyor.DMC 5 re2 megaman 11
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    4192 kez okundu.
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