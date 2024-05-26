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    Bu fiyata yok satar: Redmi A3x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, uygun fiyatlı telefonu Redmi A3x modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 90Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen Redmi A3x neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
    Redmi A3x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı telefon yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, Çin'de sessiz sedasız Redmi A3x akıllı telefonunu duyurdu. İşte 90Hz ekran, 5.000mAh pil ve daha fazlasıyla Redmi A3x özellikleri ve fiyatı. 

    Redmi A3x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Redmi A3x, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan A2x modelinin halefi niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

    Redmi A3x, kalbinde sekiz çekirdekli Unisoc T603 yonga setinden gücünü alıyor. Bu kurulumda ise 3GB RAM ve 64GB dahili depolamaya yer verilmiş. Ancak MicroSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB'a kadar destek sunuluyor.

    Redmi A3x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    168,3x76,3x8,3 mm boyutlarında ve 199 gr ağırlığında olan Redmi A3x, kutusundan Android 14 ve 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

    Redmi A3x'in bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Redmi'nin yeni telefonu, aynı zamanda bugüne kadarki en uygun fiyatlı Android telefonlardan biri konumunda. Redmi A3x, 68 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

    Redmi A3x özellikler

    • Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık
    • İşlemci:  Unisoc T603
    • RAM: 3GB
    • Depolama: 64GB
    • Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 15W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Boyutlar: 168,3x76,3x8,3 mm 199 gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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