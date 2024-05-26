Bu fiyata yok satar: Redmi A3x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı telefon yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, Çin'de sessiz sedasız Redmi A3x akıllı telefonunu duyurdu. İşte 90Hz ekran, 5.000mAh pil ve daha fazlasıyla Redmi A3x özellikleri ve fiyatı.

Redmi A3x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi A3x, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan A2x modelinin halefi niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

Redmi A3x, kalbinde sekiz çekirdekli Unisoc T603 yonga setinden gücünü alıyor. Bu kurulumda ise 3GB RAM ve 64GB dahili depolamaya yer verilmiş. Ancak MicroSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB'a kadar destek sunuluyor.

Tam Boyutta Gör 168,3x76,3x8,3 mm boyutlarında ve 199 gr ağırlığında olan Redmi A3x, kutusundan Android 14 ve 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

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Redmi A3x'in bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Redmi'nin yeni telefonu, aynı zamanda bugüne kadarki en uygun fiyatlı Android telefonlardan biri konumunda. Redmi A3x, 68 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

Redmi A3x özellikler

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık

6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T603

Unisoc T603 RAM: 3GB

3GB Depolama: 64GB

64GB Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı

8 MP birincil, 0,08MP yardımcı Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 15W 5.000 mAh batarya

15W 5.000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, 4G LTE, BT 5.4, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Boyutlar: 168,3x76,3x8,3 mm 199 gr

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