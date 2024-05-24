Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2’yi ön izleme kanalında yayınlandı! Güncelleme, HDR arka plan desteği, enerji tasarrufu modu, Windows için Sudo, Windows çekirdeğinde Rust ve daha fazlasını içeriyor.

Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı

Windows 11 24H2 sürümünün2024 sonlarında resmi olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Microsoft, güncellemeyi önizleme sürümündeki kullanıcılar için yayınladı. Dolayısıyla güncellemeyi hemen deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Windows Insider Programı’na kayıt olarak ve Release Preview seçeneğini işaretleyerek ulaşabilirler.

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 ile sunulan yeniliklerden ilki, Windows özelliklerini açma ve daha fazlası olmak üzere Copilot asistanını daha yetenekli hale getiriyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, artık üçüncü taraf yazılımlara gerek kalmadan dosyaları 7z ve TAR formatlarında sıkıştırma işlemi yapabilecek. Bir hatırlatma olarak 7z, geleneksel ZIP formatıyla karşılaştırıldığında daha güçlü şifreleme ve daha yüksek sıkıştırma oranlarına sahip.

HDR arka plan, AI destekli Ses Netliği ve daha fazlası

Hızlı Ayarlar açılır menüsünün kaydırılabilir bir görünümü ve yeni AI destekli Ses Netliği özelliği de artık bu güncellemenin bir parçası. Bu da AI Ses Netliği özelliğinin artık sadece sinir işleme birimi (NPU) çipleri ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Bir diğer gelişme ise HDR arka plan desteği. Bu sayede JXR görüntüleri duvar kağıdı olarak kullanılabilecek. Üstelik birden fazla monitör kullanıyorsanız, Windows 11 duvar kağıdını her ekrana ayrı ayrı uyarlayacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 24H2'de enerji tasarrufu modlarını da elden geçiriyor. Bu doğrultuda yeni kullanıma sunulan Enerji Tasarrufu modu hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarların enerji tüketimini düşürmeyi hedefliyor. En büyük gelişmelerden biri ise özellikle geliştiricileri hedefleyen Sudo komutu.

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Sistem > Geliştiriciler için > Sudo'yu Etkinleştir altında etkinleştirilebilir olan bu özellik, kullanıcıların normal hesaplardan üst düzey komutlar çalıştırmasına olanak tanıyor. 24H2, Microsoft’un bu hafta başında tanıttığı tüm yeni AI destekli özellikleri de içeriyor. Ancak, bu özellikleri kullanabilmek için yeni bir Copilot Plus PC‘ye ihtiyacınız olacak.

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Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler