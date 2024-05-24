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    Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler

    Microsoft, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2’yi ön izleme kanalında yayınladı. 24H2, 2024 sonlarında tüm kullanıcılara açılacak. İşte yenilikler
    Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2’yi ön izleme kanalında yayınlandı! Güncelleme, HDR arka plan desteği, enerji tasarrufu modu, Windows için Sudo, Windows çekirdeğinde Rust ve daha fazlasını içeriyor.

    Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı

    Windows 11 24H2 sürümünün2024 sonlarında resmi olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Microsoft, güncellemeyi önizleme sürümündeki kullanıcılar için yayınladı. Dolayısıyla güncellemeyi hemen deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Windows Insider Programı’na kayıt olarak ve Release Preview seçeneğini işaretleyerek ulaşabilirler.

    Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 ile sunulan yeniliklerden ilki, Windows özelliklerini açma ve daha fazlası olmak üzere Copilot asistanını daha yetenekli hale getiriyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, artık üçüncü taraf yazılımlara gerek kalmadan dosyaları 7z ve TAR formatlarında sıkıştırma işlemi yapabilecek. Bir hatırlatma olarak 7z, geleneksel ZIP formatıyla karşılaştırıldığında daha güçlü şifreleme ve daha yüksek sıkıştırma oranlarına sahip. 

    HDR arka plan, AI destekli Ses Netliği ve daha fazlası

    Hızlı Ayarlar açılır menüsünün kaydırılabilir bir görünümü ve yeni AI destekli Ses Netliği özelliği de artık bu güncellemenin bir parçası. Bu da AI Ses Netliği özelliğinin artık sadece sinir işleme birimi (NPU) çipleri ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Bir diğer gelişme ise HDR arka plan desteği. Bu sayede JXR görüntüleri duvar kağıdı olarak kullanılabilecek. Üstelik birden fazla monitör kullanıyorsanız, Windows 11 duvar kağıdını her ekrana ayrı ayrı uyarlayacak.

    Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 24H2'de enerji tasarrufu modlarını da elden geçiriyor. Bu doğrultuda yeni kullanıma sunulan Enerji Tasarrufu modu hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarların enerji tüketimini düşürmeyi hedefliyor. En büyük gelişmelerden biri ise özellikle geliştiricileri hedefleyen Sudo komutu. 

    Sistem > Geliştiriciler için > Sudo'yu Etkinleştir altında etkinleştirilebilir olan bu özellik, kullanıcıların normal hesaplardan üst düzey komutlar çalıştırmasına olanak tanıyor. 24H2, Microsoft’un bu hafta başında tanıttığı tüm yeni AI destekli özellikleri de içeriyor. Ancak, bu özellikleri kullanabilmek için yeni bir Copilot Plus PC‘ye ihtiyacınız olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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