Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı! İşte yenilikler

- Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı
- HDR arka plan, AI destekli Ses Netliği ve daha fazlası
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Windows 11 24H2 ön izleme kanalında yayınlandı
Windows 11 24H2 sürümünün2024 sonlarında resmi olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Microsoft, güncellemeyi önizleme sürümündeki kullanıcılar için yayınladı. Dolayısıyla güncellemeyi hemen deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Windows Insider Programı’na kayıt olarak ve Release Preview seçeneğini işaretleyerek ulaşabilirler.
HDR arka plan, AI destekli Ses Netliği ve daha fazlası
Hızlı Ayarlar açılır menüsünün kaydırılabilir bir görünümü ve yeni AI destekli Ses Netliği özelliği de artık bu güncellemenin bir parçası. Bu da AI Ses Netliği özelliğinin artık sadece sinir işleme birimi (NPU) çipleri ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Bir diğer gelişme ise HDR arka plan desteği. Bu sayede JXR görüntüleri duvar kağıdı olarak kullanılabilecek. Üstelik birden fazla monitör kullanıyorsanız, Windows 11 duvar kağıdını her ekrana ayrı ayrı uyarlayacak.
Sistem > Geliştiriciler için > Sudo'yu Etkinleştir altında etkinleştirilebilir olan bu özellik, kullanıcıların normal hesaplardan üst düzey komutlar çalıştırmasına olanak tanıyor. 24H2, Microsoft’un bu hafta başında tanıttığı tüm yeni AI destekli özellikleri de içeriyor. Ancak, bu özellikleri kullanabilmek için yeni bir Copilot Plus PC‘ye ihtiyacınız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.