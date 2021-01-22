Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak

Merakla beklenen Redmi K40 serisi önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala amiral gemisi telefonla ilgili detaylar da netleşiyor. Son olarak cihazın ön kamerasıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir
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Çinli duyumcu Digital Chat Station, Redmi K40'ta dünyanın en küçük selfie kamerasını göreceğimizi söylüyor. Akıllı telefonun ekranında sadece 2.8 mm çapında bir oyuk yer alacak. Bu da sektördeki en küçük boyut anlamına geliyor.
Redmi K40 hakkında bildiklerimiz
Redmi K40'ın başlangıç fiyatı 464 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefonun 4.000 mAh batarya ve 120 Hz ekranla gelmesi bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek modellerde farklı işlemciler görev yapacak. Bu açıdan da bazı detaylar netleşmiş durumda.
Redmi K40'ın amiral gemisi Snapdragon 888 platformundan güç alacağı kesinleşti. Gelen son bilgilere göre serinin diğer modellerinde Dimensity 1200 ve kuvvetle muhtemel Snapdragon 870 işlemci kullanılacak. Detayları öğrenebilmemiz için önümüzdeki aya kadar beklememiz gerekiyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/21/redmi-k40-series-to-use-the-smallest-punch-hole-in-the-world/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
1 Ön Kamera kalitesi oldukça düşük olacak
2 Deliksiz, çentiksiz telefon yapmayı bıraktık, ama çok küçük yaptık bizi fazla linç etmeyin.
Bir de telefonun arka yüzündeki kamera adası hem kötü dizayn edilmiş, hem de ayrıca açık ara farkla K Pro serisinin en kötü kamera adasına sahip diyebilirim. K20 Pro çok iyiydi. K30 Pro da hiç fena değildi.
Bunda sanki şöyle bir şey var: Buna öyle bir tasarım yapalım ki, Mi 11'in satışını baltalamasın. Renk tonu ve kamera adasının bir kısmının siyah, diğer kısmının ise telefon renginde olması, tüm adanın metalik bir pah ile çevrelenmesi Mi 11'den bir esinti.
Normalde K Pro serisi ile Mi serisi arasında daha fazla bir süre geçerdi. Burda satışa sunulma süreleri daha yakın. Nelerden kestiklerine bakacağız.
Snapdragon 888'de şu anda bir aşırı ısınma sorunu görünüyor. Snapdragon 810 rezaletine benzer bir durum olabilir. Bekleyip göreceğiz. Dünya pazarlarına Dimensity'li telefonları sürmezler gibi geliyor.
Bir de bakalım bu sefer dünyaya ne diye çıkartacaklar. Redmi K20 Pro'yu Mi 9T Pro olarak, Redmi K30 Pro'yu ise Poco F2 Pro olarak sunmuşlardı. Mi 11T olacağını zannetmiyorum. Dünyada uzun süre piyasaya sürmemek gibi bir uygulama yapmazlarsa eğer Poco F3 Pro olacaktır.