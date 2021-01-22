Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak

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Merakla beklenen Redmi K40 serisi önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala amiral gemisi telefonla ilgili detaylar da netleşiyor. Son olarak cihazın ön kamerasıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Çinli duyumcu Digital Chat Station, Redmi K40'ta dünyanın en küçük selfie kamerasını göreceğimizi söylüyor. Akıllı telefonun ekranında sadece 2.8 mm çapında bir oyuk yer alacak. Bu da sektördeki en küçük boyut anlamına geliyor.

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Redmi K40 hakkında bildiklerimiz

Redmi K40'ın başlangıç fiyatı 464 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefonun 4.000 mAh batarya ve 120 Hz ekranla gelmesi bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek modellerde farklı işlemciler görev yapacak. Bu açıdan da bazı detaylar netleşmiş durumda.

Redmi K40'ın amiral gemisi Snapdragon 888 platformundan güç alacağı kesinleşti. Gelen son bilgilere göre serinin diğer modellerinde Dimensity 1200 ve kuvvetle muhtemel Snapdragon 870 işlemci kullanılacak. Detayları öğrenebilmemiz için önümüzdeki aya kadar beklememiz gerekiyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/21/redmi-k40-series-to-use-the-smallest-punch-hole-in-the-world/

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