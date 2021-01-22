Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak

    Redmi K40 serisi önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkacak. Amiral gemisi telefonun "ultra küçük" boyuttaki ekran deliğiyle sektörde bir ilke imza atacağı bildiriliyor.
    1 sa.
    646
    58
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak
    Tam Boyutta Gör

    Merakla beklenen Redmi K40 serisi önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala amiral gemisi telefonla ilgili detaylar da netleşiyor. Son olarak cihazın ön kamerasıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir

    Ayrıca Bkz. "Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı"

    Çinli duyumcu Digital Chat Station, Redmi K40'ta dünyanın en küçük selfie kamerasını göreceğimizi söylüyor. Akıllı telefonun ekranında sadece 2.8 mm çapında bir oyuk yer alacak. Bu da sektördeki en küçük boyut anlamına geliyor.

    Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak
    Tam Boyutta Gör

    Redmi K40 hakkında bildiklerimiz

    Redmi K40'ın başlangıç fiyatı 464 dolar olarak açıklandı. Akıllı telefonun 4.000 mAh batarya ve 120 Hz ekranla gelmesi bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek modellerde farklı işlemciler görev yapacak. Bu açıdan da bazı detaylar netleşmiş durumda.

    Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak

    Redmi K40'ın amiral gemisi Snapdragon 888 platformundan güç alacağı kesinleşti. Gelen son bilgilere göre serinin diğer modellerinde Dimensity 1200 ve kuvvetle muhtemel Snapdragon 870 işlemci kullanılacak. Detayları öğrenebilmemiz için önümüzdeki aya kadar beklememiz gerekiyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/21/redmi-k40-series-to-use-the-smallest-punch-hole-in-the-world/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    14 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buradan iki anlam çıkarılmalı:

    1 Ön Kamera kalitesi oldukça düşük olacak
    2 Deliksiz, çentiksiz telefon yapmayı bıraktık, ama çok küçük yaptık bizi fazla linç etmeyin.

    Bir de telefonun arka yüzündeki kamera adası hem kötü dizayn edilmiş, hem de ayrıca açık ara farkla K Pro serisinin en kötü kamera adasına sahip diyebilirim. K20 Pro çok iyiydi. K30 Pro da hiç fena değildi.

    Bunda sanki şöyle bir şey var: Buna öyle bir tasarım yapalım ki, Mi 11'in satışını baltalamasın. Renk tonu ve kamera adasının bir kısmının siyah, diğer kısmının ise telefon renginde olması, tüm adanın metalik bir pah ile çevrelenmesi Mi 11'den bir esinti.

    Normalde K Pro serisi ile Mi serisi arasında daha fazla bir süre geçerdi. Burda satışa sunulma süreleri daha yakın. Nelerden kestiklerine bakacağız.

    Snapdragon 888'de şu anda bir aşırı ısınma sorunu görünüyor. Snapdragon 810 rezaletine benzer bir durum olabilir. Bekleyip göreceğiz. Dünya pazarlarına Dimensity'li telefonları sürmezler gibi geliyor.

    Bir de bakalım bu sefer dünyaya ne diye çıkartacaklar. Redmi K20 Pro'yu Mi 9T Pro olarak, Redmi K30 Pro'yu ise Poco F2 Pro olarak sunmuşlardı. Mi 11T olacağını zannetmiyorum. Dünyada uzun süre piyasaya sürmemek gibi bir uygulama yapmazlarsa eğer Poco F3 Pro olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    şu ekranlarda delikli kamera veya centikli kamera olayına basından beri uyuz oluyorum abicim neden her firma birbiriyle aynı işlevi uyguluyor yap bir saglam pop-up kamera benim ekranım dan da yeme kardeşim...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Selfie sevdası yüzünden ön kamera sorunu yaşıyor firmalar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sonu huawei gibi olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. 8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor 48 dk. Intel Alder Lake işlemcileri bu yıl sonunda üretime hazır olacak 1 sa. Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves olmasaydı, Silverhand'in muhtemel görünümü böyle olacaktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi K40 dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacak Sonraki Uygun fiyatlı Oppo A73 ile oyun oynuyoruz! 2 sa. İsrailli firma, elektrikli araçlar için 5 dk'da tamamen şarj olan batarya üretti 2 sa. Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni ajan filminin çekimleri Antalya'da yapılıyor 3 sa. Microsoft Edge, güvenliği ihlal edilmiş parolalarınızı size bildirecek 3 sa. Alphabet, balonlarla internet erişimi sağlayan Loon'u kapatıyor 4 sa. DH ve Huawei iş birliği ile Huawei ürünlerde indirim kodu 4 sa. Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek 4 sa. Honor V40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Christopher Nolan, Warner Bros'a rest çekti: Warner Bros'la artık çalışmayacak 5 sa. Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 5 sa. iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu 6 sa. Italdesign'dan DeLorean DMC-12 sürprizi: "Geleceğe Dönüş" filminin ikonu geri mi dönüyor? 6 sa. Poco M3 akıllı telefon modeli ülkemizde satışa çıkıyor 6 sa. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için resmi fragman yayınlandı 7 sa. G.Skill üyelik ödülleri sona eriyor 7 sa. Türkiye'nin ikinci parti koronavirüs aşılarına Çin'den onay çıktı 7 sa. SolarWinds siber saldırısında son kurban Malwarebytes 8 sa. Apple sanal gerçeklik kaskı prototip aşamasında 8 sa. Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu 9 sa. Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız