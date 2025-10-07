Giriş
    Akıllı telefonlarda yeni dönem: UFS 5.0 resmen tanıtıldı

    UFS 5.0 standardı tamamlanmak üzere. 10.8GB/s hız, düşük güç tüketimi ve yapay zekâ odaklı mimarisiyle yeni depolama dönemi başlıyor. İlk cihazlar 2027'de gelecek.

    Akıllı telefonlarda yeni dönem: UFS 5.0 resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Depolama teknolojilerinde yeni bir döneme giriliyor. JEDEC, UFS 5.0 standardının son aşamaya geldiğini ve akıllı telefonlardan otomotiv sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılacağını açıkladı. Yeni bellek standardı, UFS 4.0'a kıyasla iki kata varan performans artışı ve daha düşük güç tüketimiyle geliyor.

    UFS 5.0 resmen tanıtıldı

    UFS 5.0, maksimum teorik bant genişliğini 10.800MB/s seviyesine çıkarıyor. Bu değer, PCIe NVMe Gen 5 sınırlarına oldukça yakın. Tek hat için ise 6.400MB/s hızına ulaşılabiliyor. UFS 4.0'ın 5.800MB/s sınırında kaldığı düşünüldüğünde, yeni nesil belleklerin performans açısından önemli bir sıçrama yapacağı kesin. Ayrıca sistem entegrasyonunu kolaylaştıran yeni mimari sayesinde sinyal bütünlüğü artırılırken, gürültü izolasyonu da iyileştiriliyor.

    JEDEC'in açıklamasına göre UFS 5.0, geriye dönük olarak UFS 4.0 ve 4.1 donanımlarıyla uyumlu olacak. Bu da Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Dimensity 9500 gibi yeni nesil çipsetlere sahip cihazlarda bu teknolojinin kullanılabileceği anlamına geliyor. 

    Yeni standart yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda giyilebilir cihazlar, oyun konsolları, otomotiv sistemleri ve kenar bilişim (edge computing) çözümlerinde de kullanılacak. Düşük güç tüketimiyle yüksek hız kombinasyonu, özellikle yapay zekâ işlemlerinin yoğunlaştığı yeni nesil cihazlar için kritik bir avantaj sağlayabilir.

    Sızıntılara göre Samsung, Micron ve SK hynix, ilk UFS 5.0 yongalarını 2026'nın son çeyreğinde üreticilere örnekleme olarak sunacak. Ancak ticari kullanıma sahip ilk cihazların 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu geçiş sürecinde UFS 4.0 ve 4.1 çözümleri de performans ve verimlilik tarafında iyileştirilmeye devam edecek.

