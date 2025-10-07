Akıllı telefonlarda yeni dönem: UFS 5.0 resmen tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Depolama teknolojilerinde yeni bir döneme giriliyor. JEDEC, UFS 5.0 standardının son aşamaya geldiğini ve akıllı telefonlardan otomotiv sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılacağını açıkladı. Yeni bellek standardı, UFS 4.0'a kıyasla iki kata varan performans artışı ve daha düşük güç tüketimiyle geliyor.

UFS 5.0 resmen tanıtıldı

UFS 5.0, maksimum teorik bant genişliğini 10.800MB/s seviyesine çıkarıyor. Bu değer, PCIe NVMe Gen 5 sınırlarına oldukça yakın. Tek hat için ise 6.400MB/s hızına ulaşılabiliyor. UFS 4.0'ın 5.800MB/s sınırında kaldığı düşünüldüğünde, yeni nesil belleklerin performans açısından önemli bir sıçrama yapacağı kesin. Ayrıca sistem entegrasyonunu kolaylaştıran yeni mimari sayesinde sinyal bütünlüğü artırılırken, gürültü izolasyonu da iyileştiriliyor.

JEDEC'in açıklamasına göre UFS 5.0, geriye dönük olarak UFS 4.0 ve 4.1 donanımlarıyla uyumlu olacak. Bu da Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Dimensity 9500 gibi yeni nesil çipsetlere sahip cihazlarda bu teknolojinin kullanılabileceği anlamına geliyor.

iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması

Yeni standart yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda giyilebilir cihazlar, oyun konsolları, otomotiv sistemleri ve kenar bilişim (edge computing) çözümlerinde de kullanılacak. Düşük güç tüketimiyle yüksek hız kombinasyonu, özellikle yapay zekâ işlemlerinin yoğunlaştığı yeni nesil cihazlar için kritik bir avantaj sağlayabilir.

Sızıntılara göre Samsung, Micron ve SK hynix, ilk UFS 5.0 yongalarını 2026'nın son çeyreğinde üreticilere örnekleme olarak sunacak. Ancak ticari kullanıma sahip ilk cihazların 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu geçiş sürecinde UFS 4.0 ve 4.1 çözümleri de performans ve verimlilik tarafında iyileştirilmeye devam edecek.

