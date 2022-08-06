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    OnePlus Nord N20 SE, 8 Ağustos'ta satışa sunulacak

    8 Ağustos'ta şirketin resmi AliExpress mağazasında satışa çıkacak olan OnePlus Nord N20 SE, gücünü MediaTek Helio G35'ten alacak. İşte Nord N20 SE'nin teknik özellikleri ve fiyatı:
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    OnePlus Nord N20 SE, 8 Ağustos'ta satışa sunulacak
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    Geçtiğimiz günlerde OnePlus'ın yeni telefonu 10T tanıtıldı. Şimdilerde ise OnePlus'ın sessizce yeni bir cihazı piyasaya çıkarmak üzere olduğu ortaya çıktı. OnePlus Nord 20 SE isimli telefon şirketin resmi AliExpress mağazasında 8 Ağustos'ta satışa sunulacak.

    İşte OnePlus Nord 20 SE'nin bilinen özellikleri ve fiyatı:

    8 Ağustos'ta satışa sunulacak Nord N20 SE, MediaTek Helio G35'ten güç alacak. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak telefonun mavi versiyonun fiyatı 178.49 dolardan başlıyor ve siyah versiyonu da 184.43 dolara kadar çıkıyor.

    OnePlus Nord N20 SE, 8 Ağustos'ta satışa sunulacak
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    6.56 inç 720x1600 60 Hz LCD ekrana sahip telefon 4 GB RAM, 64 GB genişletilebilir depolamanın yanında 2 MP derinlik sensör ile 50 MP ana arka kameraya ve 8 MP selfie kamerasına sahip olacak.

    Telefon 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak. Ayrıca kulaklık jakı veya NFC bulunmayan telefonda, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve çift SIM desteği bulunmakta ve kutudan OxygenOS 12.1 ile çıkacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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