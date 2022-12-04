Redmi K60 serisi, 2023 yılının başlarında piyasaya sürülecek

Redmi K60E, Snapdragon 870 SoC'den güç alacak
22 Ocak'ta tanıtılması beklenen Redmi K60 serisinden K60, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alırken Pro model, Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alabilir. K60E ise Snapdragon 870 SoC'den güç alacak.
Redmi K60, 2K çözünürlüğe sahip 6.67 inç ekranla gelebilir. 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihaz, ayrıca 12 GB'a kadar RAM seçeneğiyle gelebilir. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihazın 64MP ana kamera sensörüne 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör eşlik edecek. Ayrıca telefonun ön tarafında 16MP selfie kamerası bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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