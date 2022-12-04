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    Anlık Bildirim

    Redmi K60 serisi, 2023 yılının başlarında piyasaya sürülecek

    Önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması beklenen Redmi K60 serisi, ilk etapta K60, K60 Pro ve K60E isimli üç telefondan oluşacak. İşte 22 Ocak'ta piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar hakkında bilinenler:
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    Redmi K60 serisi, 2023 yılının başlarında piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni serisi Redmi K60 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya hızla devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan raporlar cihazların hani yonga setinden güç alabileceğini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor ise serinin tanıtılacağı tarihi ortaya çıkardı.

    Redmi K60E, Snapdragon 870 SoC'den güç alacak

    22 Ocak'ta tanıtılması beklenen Redmi K60 serisinden K60, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alırken Pro model, Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alabilir. K60E ise Snapdragon 870 SoC'den güç alacak. 

    Redmi K60 serisi, 2023 yılının başlarında piyasaya sürülecek

    Redmi K60, 2K çözünürlüğe sahip 6.67 inç ekranla gelebilir. 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile gelmesi beklenen cihaz, ayrıca 12 GB'a kadar RAM seçeneğiyle gelebilir. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihazın 64MP ana kamera sensörüne 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör eşlik edecek. Ayrıca telefonun ön tarafında 16MP selfie kamerası bulunacak.

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