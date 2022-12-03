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    Samsung Galaxy A14, FCC'de listelendi

    Yakın zamanda Exynos 1330 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırılmıştı. Yakın bir zamanda ise cihaz, FCC'de listelendi ve bazı özellikleri ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy A14, FCC'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy A13 5G'yi tanıtan Samsung, Galaxy A14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde GadgetGang ile işbirliği yapan tipster Evan Blass, Galaxy A14'ün basın görsellerini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ise çeşitli sertifika sitelerinde ortaya çıkan Samsung Galaxy A14, FCC'de de listelendi.

    Samsung Galaxy A14, 5.000 mAh devasa batarya ile gelecek

    Samsung Galaxy A14, FCC'de listelendi Tam Boyutta Gör
    FCC'den geçen Samsung Galaxy A14'ün bu liste sayesinde pil kapasitesi ortaya çıktı. 5.000 mAh batarya ile gelecek telefon,  Exynos 1330 yonga setinden güç alacak. 50 MP birincil arka kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz,13 MP özçekim kameraya ve 4GB RAM'e sahip olacak.

     Samsung Galaxy A14, Infinity-U şeklinde 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel ile gelebilir. Sızdırılan resimlere göre telefonun sağ çerçevesinde ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunurken, sol çerçevede ise SIM kart yuvası yer almakta. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 4 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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