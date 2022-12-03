Samsung Galaxy A14, FCC'de listelendi

Samsung Galaxy A14, 5.000 mAh devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy A14, Infinity-U şeklinde 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel ile gelebilir. Sızdırılan resimlere göre telefonun sağ çerçevesinde ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunurken, sol çerçevede ise SIM kart yuvası yer almakta. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam