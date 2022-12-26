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    Redmi Band 2 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri ve şaşırtan uygun fiyatı

    Yarın Redmi K60 serisi, Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Redmi Watch 3 ve Redmi Buds 4 Lite tanıtılacak. Bu ürünlere Redmi Band 2 eşlik edecek. İşte bu cihazın sızdırılan özellikleri ve fiyatı
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    Redmi Band 2 tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı bileklik sektörü zaman zaman hareketleniyor ve kullanıcıların ilgisini çekiyor. Çinli firmanın en yeni akıllı bilekliği Redmi Band 2 karşınızda.

    Redmi Band 2 ekranı ile dikkat çekiyor

    Kullanıcıların artık büyük ekranlı cihazlara ilgi gösterdiğini fark eden Redmi'nin bu ürünündeki ekranı önceki Redmi Band cihazlarına göre daha büyük. Bu cihaz 1.47 inçlik geniş ekranı ve 9.99 mm'lik kalınlığı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

    2020 yılında satışa sunulan Redmi Band'in ekranı 1.08 inç ve bu ekran renk konusunda TFT teknolojisine sahip. Redmi Band 2'nin gövdesi bir önceki Redmi Band jenerasyonundan yüzde 79 daha büyük.

    Redmi Band 2'nin 99 yuan karşılığında satın alınabileceği öğrenildi. Bu fiyat ilgili vergiler olmadan 265 TL'ye tekabül ediyor. Redmi Band 2 ülkemizde satışa sunulursa oldukça rağbet görebilir. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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