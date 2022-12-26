Redmi Band 2 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri ve şaşırtan uygun fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı bileklik sektörü zaman zaman hareketleniyor ve kullanıcıların ilgisini çekiyor. Çinli firmanın en yeni akıllı bilekliği Redmi Band 2 karşınızda.

En ucuz Mi Band iş yapar mı? "Redmi Band incelemesi" 2 yıl önce eklendi

Redmi Band 2 ekranı ile dikkat çekiyor

Kullanıcıların artık büyük ekranlı cihazlara ilgi gösterdiğini fark eden Redmi'nin bu ürünündeki ekranı önceki Redmi Band cihazlarına göre daha büyük. Bu cihaz 1.47 inçlik geniş ekranı ve 9.99 mm'lik kalınlığı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

2020 yılında satışa sunulan Redmi Band'in ekranı 1.08 inç ve bu ekran renk konusunda TFT teknolojisine sahip. Redmi Band 2'nin gövdesi bir önceki Redmi Band jenerasyonundan yüzde 79 daha büyük.

Redmi Band 2'nin 99 yuan karşılığında satın alınabileceği öğrenildi. Bu fiyat ilgili vergiler olmadan 265 TL'ye tekabül ediyor. Redmi Band 2 ülkemizde satışa sunulursa oldukça rağbet görebilir. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar.

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