Redmi Note 14+’ın kamerası kötü bir sürprizle gelebilir

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Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi Note 14 serisi üzerindeki çalışmaları hızla devam ediyor. Şirketin yeni akıllı telefonları, kısa süre önce IMEI listesinde görülmüştü. Bu cihazların şimdi de Çin’in Radyo Sertifikasyonu listesinde ortaya çıkmasıyla, serideki üç modelin (Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+) yakında piyasaya çıkacağına dair spekülasyonlar güçlenmiş oldu.

Redmi Note 14+'ın muhtemel özellikleri de netleşiyor

Yeni bilgiler, güvenilir bir kaynak olan Kartikey Singh tarafından paylaşıldı. Singh, Xiaomi'nin Note 14 Pro+ modelinin kamera özelliklerini açıkladı. Ancak, beklenmedik bir şekilde, bu modelde önceki Note 13 Pro+ modeline göre bir gerileme söz konusu. Singh’in sızdırdığı bilgilere göre, Note 14 Pro+ modelinde 50MP çözünürlüklü ana kamera yer alacak. Bu, Note 13 Pro+ modelinde bulunan 200MP'lik kameraya kıyasla bir düşüş olarak değerlendiriliyor. Yine de Xiaomi’nin bu düşüşü daha iyi bir görüntü sensörüyle telafi etmesi gayet mümkün.

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Kameranın diğer bileşenleri ise değişmeden kalacak gibi görünüyor: 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro lens. İlginç bir şekilde, Xiaomi'nin başlangıçta bu modele bir telefoto lens eklemeyi planladığı, ancak daha sonra bu karardan vazgeçtiği bilgisi de yine iddialar arasında.

Bunun yanı sıra, Note 14 Pro+ modelinin diğer teknik detayları da oldukça dikkat çekici. Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, cihazın 1.5K çözünürlükte kavisli OLED bir ekran, plastik bir çerçeve ve ekran altı parmak izi okuyucusu gibi özelliklerle geleceğini öne sürüyor. İşlemci olarak ise MediaTek’in yeni Dimensity 7350 yonga setinin kullanılması muhtemel görünüyor. Bu yonga seti, TSMC'nin ikinci nesil 4nm sürecini kullanarak üretildi ve 3GHz ana frekansa sahip.

Xiaomi, Redmi Note 13 serisini Eylül ayında tanıtmıştı. Bu nedenle, Note 14 serisinin de benzer bir zaman diliminde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak, şu an için tanıtım tarihi hakkında kesinleşmiş bir bilginin bulunmadığını da belirtelim.

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