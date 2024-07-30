Samsung kullanıcılarına One UI 7’den kötü haber

Samsung, akıllı telefonlarını tamamen yenileyeceği belirtilen One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, beklenen beta sürümünün yayınlanma tarihi ertelendi. İlk olarak 29 Temmuz'da yani dün piyasaya sürülmesi beklenen One UI 7'nin Android 15 tabanlı beta sürümü, son gelen bilgilere göre gecikti.
Gecikmenin ana nedeni, Samsung'un şu anda One UI 6.1.1 güncellemesi üzerinde yoğunlaşmış olması. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Fold 6 ve Flip 6 modellerinde bulunan One UI 6.1.1 ve yapay zeka yeteneklerini diğer cihazlara da getirmek için bu güncellemeyi yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu süreçte, Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünün başlatılmasının, kullanıcıların dikkatini dağıtabileceği ve One UI 6.1.1'in etkisini azaltabileceği endişeleriyle bu sürüm ertelendi.
One UI 7 henüz çok sorunlu
Erken erişim sağlayan kullanıcıların One UI 7 hakkındaki geri bildirimleri de bu gecikmeyi doğrular nitelikte. Erken kullanıcılar, One UI 7'nin hala çok sorunlu olduğunu belirtiyor. Samsung, teknik sorunları ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek adına, yeni sürümün beta testlerini erteleme kararı almış gibi görünüyor.
Yeni sürüm, özellikle tasarım açısından Samsung akıllı telefonlarına önemli yenilikler getirecek. Kullanıcılar, One UI 7'nin getirilerini merakla beklerken, şirketin mevcut güncellemelerle cihazlarını geliştirmeye devam etmesi, kullanıcı deneyimini arttırmayı hedeflediğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.