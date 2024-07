Samsung kullanıcılarına One UI 7’den kötü haber

Tam Boyutta Gör

Samsung, akıllı telefonlarını tamamen yenileyeceği belirtilen One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, beklenen beta sürümünün yayınlanma tarihi ertelendi. İlk olarak 29 Temmuz'da yani dün piyasaya sürülmesi beklenen One UI 7'nin Android 15 tabanlı beta sürümü, son gelen bilgilere göre gecikti.

Gecikmenin ana nedeni, Samsung'un şu anda One UI 6.1.1 güncellemesi üzerinde yoğunlaşmış olması. Şirket, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Fold 6 ve Flip 6 modellerinde bulunan One UI 6.1.1 ve yapay zeka yeteneklerini diğer cihazlara da getirmek için bu güncellemeyi yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu süreçte, Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünün başlatılmasının, kullanıcıların dikkatini dağıtabileceği ve One UI 6.1.1'in etkisini azaltabileceği endişeleriyle bu sürüm ertelendi.

EA Sports FC 2025 Rush tanıtıldı: Çılgın özelliklerle geliyor! 1 gün önce eklendi

One UI 7 henüz çok sorunlu

Erken erişim sağlayan kullanıcıların One UI 7 hakkındaki geri bildirimleri de bu gecikmeyi doğrular nitelikte. Erken kullanıcılar, One UI 7'nin hala çok sorunlu olduğunu belirtiyor. Samsung, teknik sorunları ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek adına, yeni sürümün beta testlerini erteleme kararı almış gibi görünüyor.

Yeni sürüm, özellikle tasarım açısından Samsung akıllı telefonlarına önemli yenilikler getirecek. Kullanıcılar, One UI 7'nin getirilerini merakla beklerken, şirketin mevcut güncellemelerle cihazlarını geliştirmeye devam etmesi, kullanıcı deneyimini arttırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, One UI 7 beta çıkış tarihini erteledi