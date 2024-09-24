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    Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin heyecanla beklenen modellerinden Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi. İşte Redmi Note 14 Pro+ tasarımı ve beklenen özellikler...    
    Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi Note 14 serisi artık netleşmeye başladı. Daha önce seride yer alacak modeller Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ doğrulanırken, tanıtım tarihi olarak Eylül sonuna işaret edilmişti. Şimdi lansmana sayılı günler kala, Redmi Note 14 Pro+ modeline ait görüntüler ortaya çıktı. 

    Redmi Note 14 Pro+ kutusundan çıkıyor

    Sızdırılan görüntülere göre Redmi Note 14 Pro+, genel tasarımı itibarıyla Redmi'nin "K" serisi modellerinden ayrılıyor. Telefonun arkası, kavisli Corning Gorilla Glass'tan yapılmış ve ışık altında ışıltılı bir dokuya sahip. Kamera adasında ise yuvarlak bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bunun özellikle Xiaomi'nin "Ultra" sürümlerini anımsattığını belirtelim.

    Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Note 14 Pro+, Corning Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip 6,67 inç 1,5K OLED ekranla geliyor. Alt çerçeve biraz kalın olsa da, üst ve yan çerçeveler eşit genişlikte görünüyor. Son olarak, telefonun kalınlığı 162,53 x 74,67 x 9,36 mm (kamera modülü hariç) ve ağırlığı 212 gram olacak.

    Rapora göre Redmi Note 14 Pro+ 6.200mAh batarya ve 90W hızlı şarjı desteği ile çıkacak. Görüntüler ise OIS özellikli 50MP üçlü kamera kurulumu, 90W hızlı şarj, çift hoparlör, IR blaster ve ekran içi parmak izi tarayıcısına işaret ediyor. Redmi, yeni nesil telefonların IP69 seviyesine kadar toz ve su direnci sunacağını zaten doğruladı. Kalbinde ise muhtemel olarak Dimensity 7350 veya Snapdragon 7s Gen 3  platformu bulunacak.

    Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 14 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinden oluşacak Redmi Note 14 serisinin 26 Eylül'de Çin'de tanıtılması bekleniyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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