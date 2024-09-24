Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi Note 14 serisi artık netleşmeye başladı. Daha önce seride yer alacak modeller Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ doğrulanırken, tanıtım tarihi olarak Eylül sonuna işaret edilmişti. Şimdi lansmana sayılı günler kala, Redmi Note 14 Pro+ modeline ait görüntüler ortaya çıktı.

Redmi Note 14 Pro+ kutusundan çıkıyor

Sızdırılan görüntülere göre Redmi Note 14 Pro+, genel tasarımı itibarıyla Redmi'nin "K" serisi modellerinden ayrılıyor. Telefonun arkası, kavisli Corning Gorilla Glass'tan yapılmış ve ışık altında ışıltılı bir dokuya sahip. Kamera adasında ise yuvarlak bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bunun özellikle Xiaomi'nin "Ultra" sürümlerini anımsattığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Note 14 Pro+, Corning Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip 6,67 inç 1,5K OLED ekranla geliyor. Alt çerçeve biraz kalın olsa da, üst ve yan çerçeveler eşit genişlikte görünüyor. Son olarak, telefonun kalınlığı 162,53 x 74,67 x 9,36 mm (kamera modülü hariç) ve ağırlığı 212 gram olacak.

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Rapora göre Redmi Note 14 Pro+ 6.200mAh batarya ve 90W hızlı şarjı desteği ile çıkacak. Görüntüler ise OIS özellikli 50MP üçlü kamera kurulumu, 90W hızlı şarj, çift hoparlör, IR blaster ve ekran içi parmak izi tarayıcısına işaret ediyor. Redmi, yeni nesil telefonların IP69 seviyesine kadar toz ve su direnci sunacağını zaten doğruladı. Kalbinde ise muhtemel olarak Dimensity 7350 veya Snapdragon 7s Gen 3 platformu bulunacak.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 14 Pro+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinden oluşacak Redmi Note 14 serisinin 26 Eylül'de Çin'de tanıtılması bekleniyor.

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Redmi Note 14 Pro+ ilk kez canlı olarak görüntülendi